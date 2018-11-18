42 لاعباً في تصفيات منتخب الإمارات للقوس والسهم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

استضافت شركة الألعاب بنادي بني ياس، المرحلة النهائية من تصفيات منتخب الإمارات للقوس والسهم أول من أمس، بمشاركة 42 من الرماة يمثلون 8 أندية هي العين، المدام، دبي للرماة، المليحة، الشارقة، الحمرية، الشارقة للسيدات، بجانب النادي المضيف، بتنظيم ومتابعة اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، والذي يسعى لتكوين منتخب قوي ينافس في البطولات الخارجية، وحضر الفعالية سليم حمد الجنيبي رئيس شركة الألعاب بنادي بني ياس وعوض المنصوري عضو مجلس الشركة، وعدد كبير من الجماهير.

وشهدت التصفيات منافسات في مختلف المسافات، وأداء جيداً من الرماة حظي بإشادة كبيرة من قبل اللجنة الفنية للاتحاد، وتألق عدد من رماة نادي بني ياس في أول اختبار لهم بعد إشهار اللعبة مؤخراً في النادي.