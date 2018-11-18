«مهام شرطة أبوظبي» بطل «درع القائد العام» في القوى

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حصل فريق «قطاع المهام الخاصة»، بشرطة أبوظبي على المركز الأول في المجموع العام لبطولة ألعاب القوى، ضمن بطولات درع القائد العام للألعاب الرياضية في موسم 2018 -2019، وحل «الأمن الجنائي» ثانياً، و«العمليات المركزية» ثالثاً.

وأقيمت البطولة بكلية الشرطة بأبوظبي وشملت 11 مسابقة في ألعاب القوى، وهي (100 -200 -400 -800 - 1500 -5000 متر عدو)، ورمي الرمح، والوثب الطويل، و(100 متر تتابع * 4)، و(400 متر تتابع * 4)، والتتابع المتنوع.

وكان العميد، محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة، توج الفائزين ببطولة ألعاب القوى، مؤكداً أن الرياضة تسهم في تحسين مستوى جاهزية عناصر الشرطة، مشيراً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتطوير المنظومة الرياضية ودعم الفرق واللاعبين، وتوفير بنية أساسية وفق أرقى المعايير العالمية للرياضة.