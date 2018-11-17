نجاح مبهر لمونديال الزوارق السريعة للناشئين بالفجيرة

المصدر: الفجيرة : محمد فضل، تصوير : زيشان أحمد

توج سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أبطال مونديال الزوارق السريعة للناشئين ( فورمولا المستقبل ) الذي نجح نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية في إخراجه في أبهى صورة وذلك بشهادة الجميع.

وشارك في السباق الذي استمر لثلاثة أيام 121 متسابقاً مثلوا 12 دولة وهي بلجيكا والتشيك وألمانيا والمجر وليتوانيا ولاتفيا وسلوفاكيا واستونيا وبولندا وروسيا والإمارات البلد المنظم

حضر التتويج الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية وسيف الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وأحمد إبراهيم نائب رئيس اتحاد الامارات للرياضات البحرية - المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري ، وعدد من أعضاء الاتحاد الدولي للرياضات البحرية ومدراء الدوائر الحكومية بإمارة الفجيرة.

الدب الروسي الأول

وضمن المجموعة العام احتل المنتخب الروسي بطل العالم المرتبة الأولى ليفوز بكأس السباق بمجموع 3427 نقطة ثم جاء المنتخب الألماني ثانيا بـ 2484 نقطة ثم لاتفيا ثالثاً 2428 وجاء التشيك رابعاً ثم المنتخب البولندي خامساً واحتل فريق الفجيرة للناشئين المركز السادس وهو مركز جيد مقارنة بالدول المشاركة في هذه البطولة والتي لها باع طويل وخبرة كبيرة في مثل هذه السباقات .

وأشاد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بالتنظيم الجيد الذي رافق النسخة الأولى من البطولة التي تقام لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط موجهاً الشكر لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة على الدعم والرعاية لكافة الأحداث الرياضية التي تستضيفها امارة الفجيرة ومهنئاً جميع المشاركين لافتاً إلى أنه لا يوجد خاسر والكل فائز ، مؤكداً دعمه لكافة البطولات المقبلة التي ينظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية .

نجاح فورمولا المستقبل

ومن جانبه عبر أحمد إبراهيم - نائب رئيس الاتحاد البحري للرياضات البحرية والمدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية عن سعادته بنجاح النسخة الأولى التي اختتمت بالفجيرة اليوم مشيراً الى ان الفضل يرجع لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة ، لدعمه المستمر والدائم لجميع فعاليات النادي كما أثنى على الدور الفعال للشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس النادي من خلال متابعته المستمرة لسير العمل بالنادي مشيداً بالدور البارز الذي يلعبه رئيس النادي وتوجيهاته بتذليل كافة التسهيلات اللازمة للمشاركين في بطولة الزوارق السريعة للناشئين .