زوارق أبوظبي تبحث عن الزمن الأفضل

المصدر: Ⅶ أمافاراتي (الهند) - البيان الرياضي

مرحلة حاسمة تبدأ اليوم من خلال الجولة الخامسة لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1 ومنافسات سباق الزمن الأفضل، التي تنطلق على ضفاف نهر كريشنا في مدينة أمافاراتي في الهند، بمشاركة تسعة عشر زورقاً من مختلف أنحاء العالم يأتي في مقدمتها زوارق أبوظبي المتصدرة حالياً للبطولة والتي تبحر بقوة في هذه الجولة بصدارة كل ألقاب البطولة والتقدم الكبير من ناحية الأرقام على بقية الفرق.

ويسعى كل من زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي وزورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي وزورق أبوظبي 35 بقيادة إريك ستارك، إلى حسم المنافسة في لقب السرعة اليوم وإحراز الزمن الأفضل، من أجل تحقيق انطلاقة قوية ومتقدمة في السباق الرئيسي غداً، تضمن للفريق الاستمرار في الحفاظ على صدارة البطولة والتمسك بها أكثر مع نهاية هذه الجولة، ومن المقرر أن ينطلق سباق الزمن الأفضل اليوم في تمام الثالثة والنصف ظهراً بتوقيت الهند وهي الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات.

لقب

ويتصدر فريق أبوظبي المنافسة على لقب السرعة عن طريق زورقه 35 بقيادة إريك برصيد 55 نقطة، ويأتي ثانياً الفرنسي فيليب شيب وقائد زورق 7 من فريق شينزن الصين برصيد 42 نقطة، فيما يحل ثالثاً زورق «أبوظبي 6» بقيادة شون تورنتي ورصيده 40 نقطة، ويأتي رابعاً زورق «أبوظبي 5» بقيادة ثاني القمزي ورصيده 36 نقطة.

ولو نظرنا إلى قائمة المنافسين المحترفين اليوم أيضا وأصحاب الحظوظ فهناك الفنلندي سامي سيليو من فريق «ماد كروك»، وأيضا أحمد الهاملي وأليكس كاريلا من فريق «فيكتوري»، والسويدي جوناس آندرسون من الفريق السويدي ومن سيقوم في هذه الجولة بتمثيل مدينة أمافاراتي بزورقي الفريق.

وتنقسم منافسات السرعة إلى ثلاث تصفيات مختلفة بحيث تشارك كافة الزوارق في التصفية الأولى من السرعة، وتتأهل لاحقاً إلى التصفية الثانية اثني عشر زورقاً، ولاحقاً يتأهل إلى التصفية الختامية والأخيرة ستة زوارق يقوم كل منها بالانطلاق على حدة في دورتين يتم اختيار إحداهما لكي يتم تحديد الفائزين في سباق الزمن الأفضل، وفي المعتاد فإن كل زورق يحاول أن يصل إلى أسرع دورة مع بداية كل تصفية كي يرتاح لاحقاً ويستعد من أجل التصفية التالية.