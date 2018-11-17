«الأداء التعليمي المتميز» تشارك في «تحدي دبي للياقة»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

استجابة لمبادرة «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، شاركت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، في برنامج التحدي الذي تستمر فعالياته حتى 24 نوفمبر 2018، وذلك من خلال برامج رياضية متنوعة لتحفيز موظفي المؤسسة والطلاب على ممارسة الرياضة لمدة شهر والتسجيل في أندية رياضية أو التمرّن في الأماكن العامة وفي الصالة الرياضية بمركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار.

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «للموسم الثاني على التوالي، نعيش هذه الأيام وعلى مدار شهر كامل، مبادرة تحدي دبي للياقة البدنية، التي تمثل لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز توجهاً شاملاً نحو تحقيق التكامل بين الصحة الذهنية والبدنية، اللذين لا غنى عنهما لتنشئة جيل قوي متسلح بالعلم ويتمتع بصحة جيدة من أجل العمل والعطاء والابتكار».

حب الرياضة

وأضاف المهيري: «نستغل تحدي دبي للياقة البدنية في غرس حب الرياضة في نفوس الكبار والصغار لما لها من فوائد عظيمة، لتكون أسلوب حياة بعد ذلك. وبدورنا سنستمر في تحفيز وتشجيع الموظفين والطلاب في جميع مرافق المؤسسة على ممارسة الرياضة والاستمرارية عليها، من خلال العديد من الفعاليات المتنوعة بأسلوب مبتكر يدفع الجميع للاستمرار والمضي للأمام وتحقيق أفضل النتائج بما يعود بالنفع على الشخص وأسرته والمجتمع ككل».

واختتم المهيري حديثه قائلاً: نأمل تحقيق المشاركين نتائج جيدة خلال التحدي لتكون المؤسسة نموذجاً يحتذى به على مستوى الدولة، وسوف نسعى لتكون الرياضة ضمن استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تأهيل الموهوبين والمبتكرين، لأن ذلك لن يتحقق دون تحقيق معادلة «العقل السليم في الجسم السليم». ويمكن لجميع المشاركين ممارسة الرياضة بشكل فردي أو ضمن فريق. وينبغي على المشاركين فور القبول بالتحدي، التسجيل في التطبيق الإلكتروني الرسمي التطبيق الخاص بتحدي دبي للياقة، الذي يركز على عدد ساعات الأنشطة الرياضية.