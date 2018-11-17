«برواز دبي» بطل كأس التحدي

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان الرياضي

حقق فريق برواز دبي كأس بطولة «تحدي أوائل الإمارات لكرة القدم» التي نظمتها البلدية بالتعاون مع باريس جاليري بملعب نادي البلدية ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي للعام الثاني على التوالي، ونجح فريق برواز دبي التابع لبلدية دبي في الفوز على فريق برج خليفة بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية للبطولة التي شارك فيها 8 فرق، واستمرت على مدار 3 أيام حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين وتأهل الأول والثاني للدور نصف النهائي والفائزان إلى النهائي.

حضر المباراة النهائية طالب جلفار المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية ببلدية دبي، ووليد الشيباني مدير عام نادي بلدية دبي، ومحمد عبدالجليل رئيس شركة باريس جاليري، ونسرين بن درويش مشرفة فرق البلدية.

وأعرب طالب جلفار المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية ببلدية دبي، عن سعادته بهذا التجمع الرياضي الذي ضم عددا كبيرا من اللاعبين، مؤكداً أن البطولة تأتي ضمن برنامج بلدية دبي للمشاركة في تحدي دبي للياقة سواء بالمشاركة أو تنظيم الأحداث، كما تتزامن مع حملة «أوائل الإمارات» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهه بتكريم الإنجازات الإماراتية التي يفخر بها زايد في المجالات المختلفة ضمن مبادرة أوائل الإمارات، وهو سر تسمية الفرق على أهم المشروعات في دبي.