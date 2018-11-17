سلالتا «ما يهاب ولد الهده» و«متعب الصغير» تسيطران على مزاد المرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت منصة ميدان المرموم، مساء أول من أمس، فعاليات اليوم الأول من مزاد المرموم السادس للإنتاج الشخصي للفطامين، الذي يقام ضمن فعاليات موسم سباقات الهجن العربية الأصيلة، وبإشراف كامل من نادي دبي لسباقات الهجن.

ولفت القعود الذي ينحدر من سلالة الأب «ما يهاب ولد الهده» والأم «سودانية» أنظار المزايدين الذين أبدوا رغبة واضحة في الظفر به، وتوقفت المزايدة عند 65 ألف درهم دفعها كاسب سالم المسافري ليفوز بملكية القعود، وتساوت البكرة التي تنحدر من سلالة الأب «متعب الصغير» والأم «الحصينية» في القيمة مع القعود الأول، حيث دفع خاطر سالم العمري 65 ألف درهم للفوز بها.

وبلغت قيمة ثاني أعلى الأسعار في أول أيام المزاد قيمة 50 ألف درهم دفعت ثمناً للبكرة سلالة الأب «مبدع الرئاسة»، والأم «سودانية» وكانت من نصيب المزايد سالم الجابري.

وحلق القعود ابن «ولوال العاصفة» والأم «البواسل» بالمركز الثالث في أعلى الأسعار، حيث دفع المزايد محمد راشد مرخان مقابلها مبلغ 40 ألف درهم، ومعه جاءت البكرة من نسل الفحل «الاعور العاصفة» ومن الأم «الشاهينية» بقيمة مالية بلغت 40 ألف درهم واشتراها المزايد مهنا فايل العويسي، وفي المقابل دفع كاسب سالم المسافري مبلغ قيمته 35 ألف درهم للظفر بملكية «القعود» الذي ينحدر من سلالة الأب «الفارس العاصفة» والأم «سرابة».