حمدان بن محمد يشهد سباقات اللقايا بالمرموم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أمس سباقات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن تحديات التأهيل بميدان المرموم.

وشهد السباق إقامة ثمانية عشر شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات، وذهبت صدارة الشوط الأول للقايا البكار المحليات لمصلحة «شواهين» بشعار هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وتحت قيادة المضمر سعيد محمد مروشد التي حسمت التحدي في زمن وقدره 7:29:2 دقائق، وبالمقابل كانت «سيده» المملوكة لهجن زعبيل هي سيدة ثاني الأشواط للقايا البكار المحليات تحت قيادة المضمر راشد محمد مروشد بزمن 7:30:5 دقائق.

وجاء التدخل قوياً من جانب شعار هجن العاصفة في الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات الذي ذهب لمصلحة «شاهين» بقيادة غياث الهلالي في توقيت بلغ 7:35:9 دقائق، وتمسك الشعار العاصفي بالصدارة في رابع الأشواط للقايا الجعدان المهجنات الذي حصل عليه «شاهين» في زمن وقدره 7:32:4 دقائق.

فوز سلهودة

ومضى الشوط الخامس لمصلحة «سلهودة» المملوكة لهجن زعبيل تحت قيادة المضمر راشد محمد مروشد والتي وصلت لخط النهاية بزمن 7:29:1 دقائق، وعادت هجن العاصفة للسيطرة على الصدارة من خلال الشوط السادس للبكار المهجنات والذي فازت «الشاهينية» بناموسه في زمن وقدره 7:37:0 دقائق.

وسيطرت مؤسسة هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على ناموس الشوط السابع للجعدان المحليات، حيث قاد المضمر سعيد محمد مروشد «مشرف» للفوز بالصدارة في زمن وقدره 7:23:4 دقائق، وجاء «شاهين» لهجن العاصفة ليحتل صدارة الشوط الثامن للجعدان المهجنات تحت قيادة غياث الهلالي في توقيت وقدره 7:32:1 دقائق.

وجددت هجن زعبيل تميزها من خلال الشوط التاسع للبكار المحليات والذي مضى ليكون من نصيب «سلهودة» التي سجلت توقيتاً بلغ 7:34:0 دقائق، ودانت السيطرة لمؤسسة هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في الشوط العاشر للبكار المهجنات والذي قدم من خلاله المضمر سعيد محمد مروشد «سلهودة» على الصدارة بزمن 7:37:3 دقائق.

أما «سلهود» المملوك لمؤسسة هجن زعبيل فقد كان هو الفائز بصدارة الشوط الحادي عشر للقايا الجعدان المحليات تحت قيادة المضمر راشد محمد مروشد وكان ذلك بتوقيت وقدره 7:31:6 دقائق، وتمسك مضمر هجن زعبيل راشد محمد مروشد بالصدارة في الشوط الثاني عشر للجعدان المهجنات والذي فاز «ظبيان» بصدارته في زمن وقدره 7:31:6 دقائق.

وسجلت هجن البشاير ظهورها القوي تحت قيادة المضمر عبد الله طويرش الوهيبي والذي قاد «العزره» لصدارة الشوط الثالث عشر للقايا البكار المحليات بزمن وقدره 7:33:9 دقائق، واستعرضت هجن البشاير تميزها مجددا من خلال الشوط الرابع عشر للقايا البكار المهجنات والذي قاد من خلاله المضمر عبيد محمد الوهيبي «مناوره» للمركز الأول بزمن وقدره 7:32:9 دقائق.

وأهدت «هملولة» هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وتحت القيادة التضميرية لسعيد محمد مروشد صدارة الشوط الخامس عشر للبكار المحليات في زمن وقدره 7:36:2 دقائق، وبالمقابل أنهت «برقه» لهجن زعبيل تحديات الشوط السادس عشر للبكار المهجنات لمصلحة مضمرها راشد محمد مروشد بزمن 7:39:3 دقائق.

وتمكنت مؤسسة هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم من حسم صدارة الشوط السابع عشر للجعدان المحليات تحت قيادة سعيد محمد مروشد وكان ذلك بواسطة «شاهين» الذي سجل توقيتاً بلغ 7:36:7 دقائق، وجاء ختام التحديات ليكون من نصيب هجن سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم التي قدمت «الأسد» على الصدارة بقيادة المضمر خليفة سلطان بالرشيد وكان ذلك بزمن 7:36:0 دقائق.

التحديات الصباحية

استضاف ميدان المرموم في صباح السادس عشر من نوفمبر خمسة وعشرين شوطاً لهجن أبناء القبائل في سن اللقايا لمسافة خمسة كيلومترات، وشهد السباق الذي يدخل ضمن تحديات التأهيل في المرموم مشاركة 847 مطية تنحدر من سلالات عريقة في عالم الهجن العربية الأصيلة.

وكان نصيب الأسد من ناموس الأشواط الرئيسية كان لعزبة سالم سعيد راشد المهيري التي قدمت اسمين على الصدارة في الأشواط الأولى والمخصصة للبكار.

فذهب ناموس الشوط الرئيسي للبكار المحليات لمصلحة «شواهين» التي سجلت توقيتاً بلغ 7:34:7 دقائق، ولم تتأخر «نجوى» عن حسم تحديات ثاني التحديات والتي خصصت للبكار المهجنات حيث قطعت مسافة السباق بزمن بلغ 7:29:4 دقائق هو التوقيت الأفضل في التحديات، وكان «الغشمري» سخياً في عطائه وأهدى مالكه سلطان حمد الأصلي الشامسي الناموس بوصوله لخط النهاية في الشوط الرئيسي للقايا الجعدان المحليات في زمن وقدره 7:36:5 دقائق، أما رابع التحديات والذي كان للقايا الجعدان المهجنات فقد اختار أن يرتدي شعار عزبة سعيد محمد ذويب العامري والتي قدمت «الجوكر» على الصدارة بتوقيت بلغ 7:36:5 دقائق.

تألق

وتألقت «سمحه» بشعار جمعة محمد بن جبر المهيري وحصدت صدارة الشوط التاسع للبكار المحليات، وبالمقابل كانت «انتصار» على الصدارة في الشوط العاشر للبكار المهجنات وأهدت مالكها راشد علي مفتاح الشامسي الناموس في زمن 7:35:6 دقائق، وسيطرت «الخالديه» لسالم راشد سالم عيد السويدي على تحديات الشوط الحادي عشر للبكار المحليات وذلك بتوقيت بلغ 7:42:7 دقائق، وكانت الصدارة من نصيب «مدمر» ملك محمد حمد عبد الله بن فلاق الكتبي في الشوط الثاني عشر للجعدان المحليات بتوقيت 7:37:0 دقائق، أما الشوط الثالث عشر للجعدان المهجنات فذهب إلى «سمحان» بشعار فيصل متعب بدر الشريم الشمري وكان ذلك في زمن 7:37:4 دقائق.

وخصصت الأشواط من الرابع عشر وحتى الخامس والعشرين لهجن الإنتاج المملوكة لأبناء القبائل، وتمكنت «غازيه» بشعار سعيد محمد خاتم الشامسي من حسم الصدارة في الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات بزمن وقدره 7:31:3 دقائق، وبالمقابل قدمت «زعزعه» ملك عامر علي سعيد الزرعي مستوى جاداً من خلال الشوط الخامس عشر للقايا البكار المهجنات للإنتاج وظفرت بالصدارة في توقيت 7:34:3 دقائق، وكانت السيطرة لعزبة حمد عبد الله خليفة ياعد الحميري التي تربعت على الصدارة، حيث أنهى «هرمز» تحديات الشوط السادس عشر للقايا الجعدان المحليات للإنتاج بزمن 7:35:3 دقائق، وبالمقابل مضى الشوط السابع عشر للجعدان المهجنات للإنتاج لـ«الغرنجي» لأحمد سعيد علي بن حلوه الكتبي بزمن وقدره 7:35:7 دقائق.

تحديات

وكسبت «طغى» ملك يريو سعيد غانم المنصوري تحديات الشوط الثامن عشر للبكار المحليات وذلك بتوقيت 7:36:9 دقائق، بينما حسمت «معاني» الشوط التاسع عشر للبكار المهجنات لمصلحة مالكها سعيد محمد منانه غدير بتوقيت وقدره 7:34:7 دقائق، وكان التألق في الشوط العشرين للجعدان المحليات من نصيب «حشيم» لسالم سليم سالم العفاري بزمن وقدره 7:35:1 دقائق، أما «الحذر» ملك كاسب سعيد مصبح بن كاسب المسافري فقد سيطر على التحديات في الشوط الحادي والعشرين للجعدان المهجنات وكان ذلك في توقيت بلغ 7:33:9 دقائق.

وتألقت «هزر» لشطيط محمد شلبود الخيلي في الشوط الثاني والعشرين للبكار المحليات بزمن 7:40:0 دقائق، بينما حسمت «دمعه» ملك عوض نصيب عتيق السبوسي الشوط الثالث والعشرين للبكار المهجنات في توقيت 7:37:8 دقائق، وكان الشوط الرابع والعشرون للجعدان المحليات من نصيب «شاهين» بشعار علي سالم النايلي الشامسي والذي سجل توقيتاً بلغ 7:39:2 دقائق، أما «الوضيحي» ملك سلطان خلف خادم محمد الرميثي فكان هو البطل في الشوط الخامس والعشرين للجعدان المهجنات بزمن وقدره 7:38:7 دقائق.

فوز

حسمت «حفله» ملك عبد الله حميد سيف بن حميدان تحديات الشوط الخامس للبكار المحليات، بينما كانت «سلام» ملك سالم سعيد راشد المهيري هي سيدة البكار المهجنات في الشوط السادس، وتألق «الدمنتي» بشعار أحمد سعيد سالم سعيد الرميثي في سابع الأشواط للجعدان المحليات، وأهدى «مايهاب» مالكه أحمد عتيق خميس المهيري ناموس الشوط الثامن للجعدان المهجنات.