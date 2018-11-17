«سلة العرب» ترفض التوقعات والجزائر تكسب البحرين

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

رفضت النسخة 23 للمنتخبات العربية لكرة السلة المقامة في القاهرة حالياً التوقعات بعد انتهاء الدور التمهيدي، بعد أن كان المنتخبان المصري حامل اللقب ونظيره البحريني مرشحان بقوة لبلوغ المباراة النهائية، إلا أن المنتخبين السعودي والجزائري كان لهما رأي آخر وقدما عرضين مميزين قاداهما للنهائي العربي، السعودية فرضت إيقاعها أمام مصر حاملة اللقب وردت اعتبارها بفوزها بفارق نقطة واحدة وبسلة حملت توقيع العملاق محمد سويلم البالغ من العمر 20عاما في آخر ثانيتين، لينتهي اللقاء المثير لصالح الأخضر 70 - 69.

وفي المباراة الثانية أكد المنتخب الجزائري أحقيته بالفوز وبنتيجة 74 - 66، ليضرب موعداً في النهائي مع الأخضر السعودي، وقد نجح الفريق بفرض سيطرته على الأشواط الثلاثة الأخيرة، بينما انتهى الشوط الأول لصالح البحرين، ولعب نجم الفريق هشام بن اياد دوراً كبيراً بهذا الفوز بعدما سجل خمس رميات ثلاثية من 11 محاولة من خارج القوس.

أدار المباراة بنجاح حكمنا الدولي حسن حاجي ومعه الحكمان البحريني محمد سلم والسعودي أحمد العسيري، وتسببت نتائج نصف النهائي في إبعاد حكمنا الدولي سالم الزعابي عن المباراة النهائية، باعتبار أن القائمة تضم ثمانية حكام ثلاثة من مصر واثنين من البحرين وواحداً لكل من الإمارات والسعودية والجزائر، وبما أن مصر والبحرين ستلعبان على المركزين الثالث والرابع، فإنه من الطبيعي أن يكون طرفاً فيها حكام من مصر والبحرين، ولذلك خسر الزعابي فرصة التواجد في النهائي بسبب نتائج الدور قبل النهائي، وشهد المباراتين اللواء «م» اسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي.