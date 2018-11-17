علياء تحافظ على لقب سباق دبي للجري للسيدات

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

حافظت علياء محمد سعيد عداءة منتخبنا الوطني الأول لألعاب القوى، على لقب سباق 10 كيلومترات في سباق دبي للجري للسيدات، بعد فوزها بسباق النسخة الثامنة، الذي أقيم في فستيفال باي ضمن دبي فستيفال سيتي، صباح أمس، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، بتنظيم من شركة «بلان بي»، وبدعم الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، ومجلس دبي الرياضي، ليكون هذا العام أحد الأنشطة المشمولة في تقويم فعاليات تحدي دبي للّياقة.

وحصلت علياء على جائزة مالية قيمتها 5 آلاف درهم، بينما حصلت الإثيوبيتان تيقست آسيفا وبيلانيش يامي، الفائزتان بالمركزين الثاني والثالث، على جائزة مالية قيمتها 4 آلاف و3 آلاف درهم، بالترتيب، وهي نفس قيمة الجوائز التي حصلت عليها الفائزات بالمراكز الأولى في سباق 5 كيلومترات، وهن الأسترالية كلوي تيجي، والفنلندية انماري هايريلانين، والنيوزيلندية أليس ويلسون.

مشاركة كبيرة

وأعرب المستشار أحمد الكمالي عضو الاتحاد الدولي لألعاب القوى رئيس الاتحاد الإماراتي، عن سعادته بحجم المشاركة الكبير في النسخة الثامنة، وأشار إلى أن السباق يحقق نجاحا ملحوظا منذ انطلاق النسخة الأولى عام 2011، وذلك واضح بقوة من خلال ازدياد أعداد المشاركات.

من جانبه، قال هارميك سينغ رئيس سباق دبي للجري للسيدات مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة بلان بي: «نحن سعداء للغاية برؤية هذا العدد الكبير من السيدات الموهوبات يشاركن في السباق، وقدمت كافة المشاركات أفضل ما لديهن، وازدادت أجواء الحماس والإثارة مع تشجيع الأسر والأصدقاء على طول مسار السباق». فيما أعربت مجموعة بلان بي عن امتنانها لكل من دبي فستيفال سيتي مول وفنادق ومنتجعات سويس أوتيل وغولدز جيم، وللرعاة ومنهم هنترز فودز ورومانا ووتر وتشارمز داي ولورنا جين، الذين قدموا الدعم للسباق.