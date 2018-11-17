«أبوظبي ستورمز» يتألق في هوكي الجليد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

واصل فريق أبوظبي ستورمز عروضه القوية ونتائجه الكبيرة في النسخة الخامسة من بطولة كأس رئيس الدولة لهوكي الجليد، والتي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات الجليدية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للعبة، بعد أن تخطى فريق جيت التشيكي بنتيجة عريضة قوامها سبعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة شهدت تألق جميع لاعبي فريق أبوظبي ستورمز، والذي حقق فوزه الثاني على التوالي في البطولة.

وشهدت مباريات الجولة الثانية من البطولة التي تقام منافساتها بصالة التزلج بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي 3 مباريات في منافسات القسم الأول ومباراتين في القسم الثاني، إذ نجح حامل اللقب فريق الرئيس البيلاروسي في تحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد تغلبه على بارتا التشيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليزاحم أبوظبي ستورمز على الصدارة.