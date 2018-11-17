تايكواندو الشارقة يشارك في بطولة فرنسا المفتوحة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

غادرت بعثة تايكواندو نادي الشارقة الرياضي فجر أمس متجهة إلى باريس، وذلك للمشاركة في بطولة فرنسا الدولية المفتوحة للتايكواندو G2 والمصنفة عالمياً، التي تستمر ثلاثة أيام. تتألف البعثة من راشد رمضان إداري الفريق، والكابتن عبدالله حاتم المدرب واللاعبين حسن شبر من فئة الرجال وسلطان صلاح مغاور من فئة الشباب، ويعوّل الجهاز الفني على اللاعبين لتحقيق نتائج طيبة تساعد في اكتساب مزيد من النقاط من هذه البطولة، التي تجني من خلالها الفرق نقاطاً تساعد في التصنيف.

وأوضح المهندس سليمان عبد الرحمن عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، أن الدعم الكبير الذي حظيت به الألعاب الفردية من القيادة الرشيدة كان له الأثر الأعظم في عودتها إلى الواجهة من جديد وتحقيق الإنجازات.