المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تقام اليوم منافسات سباق الأريام للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، والذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ولمسافة 30 ميلاً بحرياً بمشاركة عدد كبير من البحارة من مختلف إمارات الدولة.

وكان مقرراً إقامة السباق غداً بعد تأجيله لمدة أسبوع بسبب سوء الأحوال الجوية، إذ قرر النادي تقديم موعد السباق إلى اليوم بناء على تقارير الأرصاد الجوية. وارتفع عدد المشاركين المسجلين للسباق إلى 113 محملاً شراعياً بدلاً من العدد الذي كان مقرراً سابقاً بـ 105 محامل وذلك خلال فترة التأجيل، ومشاركة نحو 1500 بحار، كما قرر النادي تعديل نقطة الانطلاق لتبدأ من جزيرة الضبعية بدلاً من شرق جزيرة السعديات.