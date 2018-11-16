3 آلاف مشاركة في سباق دبي للجري

المصدر: Ⅶ دبي ـ إيهاب زهدي

تشهد منطقة فستيفال باي في فستيفال سيتي بدبي صباح اليوم، فعاليات النسخة الثامنة من سباق دبي للجري للسيدات، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، وبتنظيم من شركة «بلان بي»، وبدعم اتحاد ألعاب القوى، ومجلس دبي الرياضي، يتضمن الحدث، أحد الأنشطة المشمولة في تقويم فعاليات تحدي دبي للياقة، سباقين لمسافة 10 و5 كم، بمشاركة السيدات والفتيات بداية من عمر 14 عاماً فما فوق، ويتوقع أن يتجاوز حجم المشاركة 3 آلاف مشاركة من مختلف الأعمار والجنسيات، وفقاً لتقديرات المشاركة في العام الماضي، والتي تجاوزت ألفي مشاركة من 18 جنسية مختلفة، ويذكر أن مجموعة «بلان بي» الجهة المنظمة، تولت تنظيم السباق منذ النسخة السابعة العام الماضي 2017، وواصلت الشركة هذا العام، إلى إقامة منصة «سيدات ملهمات» التي تركز على السيدات والفتيات، وانطلاقاً من حرصها على سد الفجوة وتعزيز فرص تشجيع الأطفال على اللياقة، تخطط الشركة، لتنظيم سباق يستهدف فئة طلاب المدارس لمسافة 3 كيلومترات في النسخة التاسعة 2019.

مشاركة متميزة

وتشارك في سباق 10 كم، نخبة متميزة من العداءات، ومنهن علياء محمد سعيد محمد عداءة المنتخب الوطني، والتي توجت العام الماضي بلقب النسخة السابعة للسباق نفسه، ويجري تحضيرها حالياً للمشاركة في ماراثون دبي الدولي يوم 25 يناير المقبل، وتتنافس على اللقب اليوم، إلى جانب العداءات الإثيوبيات تيجيت أسيفا تيسيما وأليميتو راريكو أورانا وبيتليم ديسالجن بالايني، والعداءة الأرمينية ليليت هاروتينيان، والمدربة جوهر نازاريان، كما يشهد السباق، والذي يحقق نمواً ملموساً في مكانته العالمية في كل عام، مشاركة العديد من المجموعات التي تركز على إبراز قضية معينة، ومنها مجموعة بارامباريك التي تشارك من أجل دعم العاملات في النسيج اليدوي في الهند، كما تشارك مجموعات من سانت بطرسبيرغ وموسكو وفريق سيك تشانل من برمينغهام في إنجلترا، تسلمت المشاركات مجموعات قمصان باللون الوردي، للظهور بها خلال الحدث.

فعاليات

تشهد منطقة فستيفال باي مجموعة من الفعاليات، وستكون البداية بفترة الإحماء قبل السباق، وللأسر التي حضرت لدعم المشاركات، وتم إعداد أجواء احتفالية للاستمتاع بالوقت، ومنها العروض الثقافية وأنشطة الأطفال، إلى جانب منسقي الموسيقى لإحياء المكان، وجميعها مجانية لكافة الحاضرين بمن فيهم الرجال.