نفاد تذاكر فورمولا1 أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت حلبة مرسى ياس، نفاد جميع تذاكر المدرجات لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لعام 2018 في أبوظبي.

ويحتفل سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي هذا العام بالذكرى العاشرة لانطلاقه، مؤكداً مكانته باعتباره أضخم حدث ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط، وشهدت تذاكر الحدث إقبالاً هائلاً هذا العام أسفر عن مبيع كافة تذاكر المدرجات التي حجزها مشجعو الفورمولا1 في الدولة، ومختلف أنحاء العالم في وقت قياسي.

ويمثل نفاد التذاكر في هذا الوقت المبكر إنجازاً جدياً يحققه سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي، ويتوج سلسلة النجاحات المتواصلة التي يحققها الحدث عاماً بعد عام، كما يؤكد على حماس الجمهور وتشوّقه لمتابعة السباق في الذكرى العاشرة لانطلاقه، ويشكل الإقبال الهائل على تذاكر السباق علامة فارقة في رياضة الفورمولا1.