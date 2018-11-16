أبوظبي والفيكتوري يتحديان مياه أمافاراتي الهندية

المصدر: Ⅶ أمافاراتي - البيان الرياضي

تخوض زوارق فريقي الفيكتوري تيم وأبوظبي مغامرة جديدة ضمن بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، وذلك في مياه مدينة أمافاراتي الهندية، التي تستضيف فعاليات الجولة الخامسة، التي تبدأ اليوم بالتسجيل الرسمي والفحص الفني والتجارب الحرة لكل الزوارق المشاركة، التي تكون فرصة كبيرة لاختيار المراوح وأنواع الإعدادات للفرق المشاركة، قبل خوض سباق أفضل زمن غداً، والذي يحدد أول المنطلقين في السباق الرئيسي والختامي للجولة بعد غد.

ممثلا الإمارات

ويعد فريق أبوظبي الممثل الأول للإمارات في المونديال العالمي، هو أقوى المرشحين للفوز بالجولة ولقب البطولة، من الناحية المنطقية خاصة أنه متصدر للترتيب العام بثلاثة زوارق حالياً، بالإضافة إلى أنه حامل لقب البطولة عن الموسم الماضي، كما يمتلك الصدارة في كل الجولات السابقة، ويبحث في مياه أمافاراتي الهندية عن الحفاظ على القمة التي يعتليها، من خلال زورق 5 بقيادة ثاني القمزي الذي جمع 54 نقطة، ويأتي خلفه زورقا أبوظبي أيضاً رقمي 6 و35 في المركزين الثاني والثالث بقيادة شون تورنتي وإريك ستارك ورصيد كل منهما 52 و51 نقطة، وأما الممثل الثاني فريق الفيكتوري تيم يدخل التحدي عبر بطل العالم أربع مرات، الإيطالي أليكس كاريلا على متن الزورق1، ويتواجد في المنافسة أيضاً زورق 3 بقيادة البطل الإماراتي المخضرم أحمد الهاملي، كما تشارك مؤسسة فيكتوري تيم في سباق فئة الفورمولا 4 (إف4-إس) من خلال البطل الإماراتي الصاعد أحمد الفهيم على متن الزورق رقم 3.

هدف الفيكتوري

وأكد حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، أن عين زوارق الفيكتوري على المراكز الأولى، وتحقيق اللقب في جائزة الهند الكبرى، منوهاً بأن الفريق يملك حالياً كل المقومات لتحقيق ذلك، إذ يضم متسابقين على درجة عالية من الاحترافية والتميز، أمثال البطل الإماراتي أحمد الهاملي والإيطالي المخضرم أليكس كاريلا، وشدد حريز المر على أن زوارق مؤسسة الفيكتوري تيم، تركز دائماً في أي مشاركة في البطولات الخارجية على المنافسة على المراكز الأولى، ورفع علم الإمارات عالياً على منصات التتويج العالمية.

تطلعات أبوظبي

ومن ناحيته، أكد سالم الرميثي المدير العام لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية رئيس بعثة فريق أبوظبي، أن الفريق جاهز وفي أقصى مستوياته في هذه الجولة، خاصة أنه يتصدر المراكز الأولى، وقال: فريقنا على القمة ويستهدف لقب الجولة وبطولة العالم، ولا ننتقص أبداً من قوة بقية الفرق، وما يستطيعون تقديمه والقيام به في المنافسة، وسنواجه الجميع بأقصى ما لدينا كي نكون الأفضل ونحقق الأهداف المرجوة، بأن يكون زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي في المقدمة مع نهاية هذه الجولة، وأن ينهي هذه المرحلة وهو مستمر في الصدارة قبل توجه البطولة نحو الإمارات، حيث الجولة السادسة في إمارة أبوظبي خلال ديسمبر المقبل.