ويليت يتصدر انطلاقة غولف «موانئ دبي العالمية»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

انطلقت صباح أمس، فعاليات النسخة العاشرة لبطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتقام منافساتها على ملعب الأرض «ذا إيرث» في عقارات جميرا للغولف، حتى يوم الأحد المقبل، وتعد البطولة الختامية للجولة الأوروبية للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، وفي أبرز نتائج الفترة الصباحية أمس، حقق الإنجليزي داني ويليت، أفضل النتائج بتسجيله 5 ضربات تحت المعدل، بمجموع 67 ضربة، وهو اللاعب الذي يبحث عن استعادة تألقه في الإمارات، بعدما سبق له التتويج بلقب بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك عام 2016، وسجل الياباني هيديتو تانيهارا نتيجة لافتة للاعبين الآسيويين، بعدما حقق 3 ضربات تحت المعدل، بمجموع 69 ضربة، متساوياً مع الهولندي جوست لوتين، فيما اكتفى الألماني مارتن كايمر، بطل نسخة عام 2010، بتحقيق نتيجة مساوية للمعدل العام بمجموع 72 ضربة.

واعتبر الإيطالي فرانشيسكو موليناري، متصدر ترتيب «السباق إلى دبي»، أن الحسابات بسيطة في حال أراد التتويج بلقب الموسم، وكسب الجائزة المالية، المخصصة لبطل «السباق إلى دبي»، وهي التركيز على أدائه، ومحاولة تحقيق أفضل نتيجة دون الالتفات كثيراً لمنافسه المباشر الإنجليزي تومي فليتوود، وقال: سأكون فخوراً للغاية في حال أصبحت أول إيطالي يتوج بلقب «السباق إلى دبي»، الأمور واضحة تماماً حول حسابات حسم لقب الموسم، لكن لا أشعر بالضغوطات، وأحاول القيام بما أفعله في كل بطولة، وهو تقديم أفضل أداء ولعب كل حفرة بوقتها، للحصول على أفضل نتيجة في نهاية اليوم، بعد ذلك لن يهم من يحسم اللقب، سواء لي أو لصديقي فليتوود.

بيبيريل لاعب الشهر

ونال الإنجليزي إيدي بيبيريل، جائزة أفضل لاعب لشهر أكتوبر في الجولة الأوروبية «السباق إلى دبي»، بعدما توج بلقبه الثاني هذا الموسم، بفوزه مؤخراً بلقب بطولة بريطانيا ماسترز، لينال أعلى نسبة تصويت من الجماهير، بحصوله على 44 ٪، وهو اللاعب الذي يوجد في منافسات بطولة جولة موانئ دبي العالمية، ويسعى للفوز بلقبها للمرة الأولى في مسيرته.

60

يشارك في البطولة أفضل 60 لاعباً، بحسب نتائج الموسم الحالي، بعد إقامة 46 بطولة في 30 دولة حول العالم، وتبلغ الجوائز المالية للبطولة 8 ملايين دولار أميركي، ويتم تقديم جائزة مالية إضافية بقيمة 5 ملايين دولار لأصحاب المراكز الأولى في الترتيب النهائي لـ«السباق إلى دبي».