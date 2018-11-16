25 قارباً تستهدف كأس آل مكتوم اليوم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تتجه الأنظار عند الساعة الثالثة من عصر اليوم (الجمعة)، إلى قناة دبي المائية، حيث تشهد إقامة أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً، سباق شوط كأس آل مكتوم، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الحالي، وستمتزج في التظاهرة الكبيرة اليوم عراقة الحدث المتمثل في شكل وتصميم القارب التراثي القديم مع الحاضر الزاهر والجميل في أجمل واجهة سياحية في دانة الدنيا دبي قناة دبي المائية، بالقرب من محمية خور دبي للحياة البرية ومقابل المدرسة الدولية السويسرية في الجداف ومع المنظر الخلاب مع إطلالة أعلى برج شاهق في العالم برج خليفة.

25 قارباً في المنافسة

ويجمع الحدث الكبير اليوم، 25 قارباً تمثل نخبة الفرق التي شاركت في جولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً هذا الموسم، والذي شهد ثلاث مراحل ليتم اختيار أفضل 25 قارباً هي التي احتلت المراكز من الأول وحتى الخامس والعشرين في الترتيب العام من خلال حصر مجموع النقاط في الموسم، ويتقدم القوارب المشاركة القارب عمان 44، بطل موسم التجديف والذي يتصدر عن جدارة واستحقاق، إلى جانب قوارب شرطة دبي 1 ورأس الخيمة 50 ومزاحم 70 وشرطة دبي 3 ووادي سهم 2 وأساس 39 وأدنوك 12 ودبي 51 ووادي حام 88 وهي القوارب التي حصلت على المراكز من الثاني وحتى العاشر، وتجمع المنافسة في الشوط الأغلى أيضاً القوارب الحاصلة على المركز من الحادي عشر وحتى الخامس والعشرين وهي: الزعابي 8 وشباب الزعابي 31 وجلفار 55 ووادي سهم 26 والقرطاسي 25 ودبي 5 والعاصفة 37 ووادي حام 40 والذهب 66 ووادي السيجي 11 والذهب 65 وشباب المرفأ 34 ورأس الخيمة 27 والشارقة 32 وعجمان 7.

برنامج واحتفال

وتبدأ إجراءات المشاركة في السباق مبكراً منذ الفترة الصباحية، التي تشهد استكمال إجراءات الفحص الفني على القوارب المشاركة والتدقيق على المشاركين وكذلك انعقاد الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والمتسابقين لشرح كافة التفاصيل المتعلقة بالحدث الكبير وتوزيع القوارب عند مرفأ الانطلاقة، ويقام مع ختام المنافسات، مراسم حفل تتويج أصحاب المركز الثلاثة الأولى وتسليم الدرع الغالية إلى القارب البطل، إضافة إلى المجسمات للثاني والثالث، كما سيشهد الختام تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام (مجموع النقاط) لجولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والتي أسدل الستار على أحداثها الجمعة الماضي، وتم على ضوء نتائجها إعلان المتأهلين إلى الشوط الأغلى في الموسم، وأعدت اللجنة المنظمة احتفالاً يمتزج بالروح الوطنية من خلال حضور الفرقة الحربية وعروض العيالة.

تجهيزات وتنسيق

وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التجهيزات لإقامة وإنجاح الحدث اليوم، بالتنسيق والتشاور مع الجهات الداعمة والتي تسهم دائماً في إنجاح الأنشطة والفعاليات ومن بينها بلدية دبي والقيادة العامة لشرطة دبي وسلطة مدينة دبي الملاحية ومؤسسة دبي للإعلام (قناة دبي الرياضية) ومؤسسة أبوظبي للإعلام (قناة ياس الرياضية) ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في النادي إن سباق اليوم يمثل أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً، لذا يأخذ أهمية كبيرة عند النواخذة والملاك والبحارة، وكذلك اللجنة المنظمة التي تحرص دائماً على إنجاح كافة التظاهرات والأحداث، وأعرب القمزي عن أمنياته القلبية لجميع المشاركين في اللجان التنظيمية والمتسابقين على متن القوارب المشاركة في التظاهرة بالتوفيق والنجاح وإخراج المناسبة في ثوب يتناسب ومكانة الاسم الذي تحمله هذه التظاهرة، إضافة إلى روح التحدي الذي يميزها دائماً باعتبارها تضم نخبة أبطال هذه الرياضة.

22

يصل سباق شوط كأس آل مكتوم في الدورة الحالية إلى النسخة رقم 22، حيث بدأ الحدث العريق عام 1998 ويحمل السباق الأغلى هذه المرة نكهة متميزة لأنه يقام في عام زايد ومئوية المؤسس ويقام كذلك بالتزامن مع تحدي دبي (30 دقيقة كل 30 يوماً) وينتظر أن يشهد مشاركة 300 شخص سيرسمون لوحة الماضي الجميل.