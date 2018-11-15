جولة «غولف الموانئ العالمية» في دبي اليوم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم، الخميس، فعاليات النسخة العاشرة لبطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتقام منافساتها على ملعب الأرض «ذا إيرث» في عقارات جميرا للغولف، حتى الأحد المقبل، وتعد البطولة الختامية للجولة الأوروبية للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي».

ويتنافس أفضل 60 لاعباً حققوا أفضل النتائج على مدار الموسم في هذه البطولة، التي يشهد اليوم الختامي لها توزيع جوائز مالية تبلغ 13 مليون دولار، بواقع 8 ملايين دولار للحاصلين على المراكز الأولى في البطولة نفسها، و5 ملايين إضافية لأصحاب المراكز الأولى في الترتيب النهائي لـ «السباق إلى دبي».

منافسة ثنائية

وتتركز الأنظار على الثنائي الإيطالي فرانشيسكو موليناري، متصدر ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الموسم، برصيد 4,709,920 نقطة، ومطارده المباشر، الإنجليزي تومي فليتوود، حامل لقب «السباق إلى دبي»، والذي يحتل المركز الثاني برصيد 3,684,754 نقطة، بعدما انحصرت المنافسة على لقب الموسم الحالي لـ «السباق إلى دبي» بينهما.

ويكفي موليناري الوجود في أحد المراكز الخمسة الأولى في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، لضمان التتويج باللقب، فيما يجب على فليتوود التتويج باللقب، وأن يكون موليناري خارج قائمة الخمسة الأوائل في ختام البطولة، ليحتفظ الإنجليزي بلقب «السباق إلى دبي»، وهو سيناريو، رغم صعوبته، لكنه قابل للتحقيق، في ضوء النتائج القوية التي قدمها هذا الموسم، ومنها احتفاظه بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، مطلع العام الجاري.

ضيف مهم

حل اللاعب الإنجليزي جايمس ميلنر نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ضيفاً فوق العادة في تحدي «برو-إم»، الذي يعد تقليداً سنوياً يقام قبل انطلاق المنافسات، ويجمع اللاعبين المحترفين المشاركين مع اللاعبين الهواة الذين يتنافسون بنظام الفرق. واختار ميلنر قضاء إجازته في دبي خلال فترة أيام المباريات الدولية، وتحديداً في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي سيتابع منافساتها، مع مشاركته في تحدي «برو-إم».

وكشف ميلنر، أنه من عشاق رياضة الغولف، التي يمارسها كلما سنحت له الفرصة، وقال: استمتعت للغاية بالأجواء الرائعة في ملاعب عقارات جميرا للغولف، المكان مميز للغاية، وممارسة الغولف عموماً تشعرني بالحيوية والنشاط، حرصت على الحضور إلى هنا للمشاركة ومتابعة منافسات هذه البطولة، التي تجمع 60 لاعباً قدموا أفضل أداء هذا الموسم، وهو ما يجعل البطولة فريدة من نوعها.

سيناريو صعب

عبّرالإنجليزي تومي فليتوود، عن تطلعه للمنافسة حتى الرمق الأخير للفوز في دبي، وقال: الحساب واضح جداً، الأمر في يدي، وأتمنى أن أكون في صدارة الترتيب، مع ختام البطولة، وأحصد اللقب، سيكون كل تركيزي على هذه البطولة، وعلى ما يتعين علي القيام به للفوز، لن يكون الأمر سهلاً على الإطلاق، ولكن في الوقت نفسه، في حال أخبرني أحد في بداية الموسم أن الفوز بلقب هذه البطولة سيمنحني لقب «السباق إلى دبي»، بالتأكيد كنت سأستعد لهذا السيناريو الصعب، وسأقول حسناً سأحاول أن أجرب حظي هناك.

وكشف فليتوود عن وجود القليل من المزاح الأسبوع الماضي مع منافسه الإيطالي فرانشيسكو موليناري، وكلاهما جاهز لتقديم أفضل ما لديه، وقال: إنه أمر رائع بالنسبة لنا كأصدقاء، سأكون مع الشخص الأقرب لي في الجولة الأوروبية، في محاولة للفوز بأكبر حدث لعبنا فيه، إنه أمر رائع، وإذا لم أنجح في الفوز باللقب، فسأكون سعيداً جداً من أجله، لما حققه هذا العام.

طيران الإمارات ترعى بطولة «الموانئ»

تستعد طيران الإمارات، الناقل الرسمي لبطولة موانئ دبي العالمية للغولف، لانطلاق المنافسات بين نخبة من أشهر لاعبي الغولف للفوز بلقب البطولة، التي تعد ختام سلسلة «الطريق إلى دبي».

وترعى طيران الإمارات بطولة موانئ دبي العالمية للغولف منذ تسع سنوات، حيث تنطلق بطولة هذا العام اليوم (الخميس) حتى 18 نوفمبر الجاري على ملعب عقارات جميرا للغولف. وبات هذا الحدث أحد أهم الأحداث الرياضية ضمن أجندة دبي، المدينة التي رسخت مكانتها واحدة من أبرز وجهات الغولف في العالم.

وقالت جنيفيف ديسوزا، مديرة الرعايات والفعاليات في دائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية في طيران الإمارات: «تعد بطولة موانئ دبي العالمية للغولف حدثاً بارزاً يتنافس خلاله أشهر اللاعبين، بمن فيهم فرانشيسكو موليناري وتومي فليتوود وغيرهما. وتتميز البطولة بأنها تقام في مقرنا الرئيس في دبي، التي باتت وجهة محببة للاعبي هذه الرياضة.

لقد مددنا رعايتنا للجولة الأوروبية لمحترفي الغولف حتى عام 2021 وسوف نستمر في توفير تجارب مميزة لعشاق الرياضة حول العالم». دبي- البيان الرياضي

2015

تشهد قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة «موانئ دبي»، وجود نخبة من أفضل اللاعبين العالميين، مع حضور بارز للاعبين سبق لهم التتويج باللقب، أبرزهم الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، بطل نسختي 2012 و2015، والسويدي هنريك ستينسون، بطل نسختي 2013 و2014، علماً بأن آخر من توِّج بلقب البطولة في الموسم الماضي، هو الإسباني جون رام.