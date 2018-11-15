شرطة دبي تنظم «ركوب الخيل» على «كايت بيتش»

المصدر: Ⅶ دبي - خالد المهيري

نظمت إدارة الخيالة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة دبي، فعالية فريدة من نوعها وهي ركوب الخيل على شاطئ ممشى «كايت بيتش» في جميرا، ضمن فعاليات «تحدي دبي للياقة».

وأكد العميد الخبير محمد عيسى العضب، مدير إدارة الخيالة، أن مشاركتهم تأتي ضمن مبادرة «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، للعام الثاني على التوالي، وبتوجيهات اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بتفعيل مشاركة شرطة دبي في هذه المبادرة الرياضية الرائدة من نوعها.

وتوجه العميد محمد العضب بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على إطلاق «تحدي دبي للياقة» للعام الثاني على التوالي، مؤكداً أن الحدث ليس مجرد دعوة عابرة لممارسة الرياضة، بل إنه خطوة جادة لترسيخ دبي المدينة الأكثر نشاطاً وحيوية وسعادة على مستوى العالم، ومبادرة لتحسين الصحة العامة ورفع إنتاجية أفراد المجتمع. وأضاف العميد محمد العضب، إن الفعالية تتضمن حصة تعليمية حول كيفية ركوب الخيل والشروط التي يجب تطبيقها في هذا المجال، عبر مدربين من إدارة الخيالة متخصصين في هذا المجال وبأعلى المعايير، وهي مفتوحة لكافة أفرد المجتمع من مواطنين ومقيمين ولكافة الأعمار.

ودعا العميد محمد العضب، كافة الراغبين في المشاركة في هذه الفعالية، إلى الالتزام بالزي المخصص للفروسية، وجلب المعدات والتجهيزات الخاصة بركوب الخيول، حيث نحرص في إدارة الخيالة على سلامة الجميع، والتزامهم الشروط الخاصة بركوب الخيل.

إقبال كبير

ومن جانبه، أكد الملازم أحمد راشد الكعبي، من إدارة الخيالة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة دبي، المشرف على الفعالية، أن هذه المبادرة جاءت تماشياً مع «تحدي دبي للياقة» الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، للعام الثاني على التوالي، وتأتي ضمن الفعاليات التي تنظمها شرطة دبي ضمن المبادرة.

وأضاف الملازم أحمد الكعبي، إن الفعالية تتضمن تدريبات في ركوب الخيل لكافة أفراد المجتمع، مدة 25 دقيقة، وأساسيات الفروسية، لكي تعم الفائدة المشاركين، ومنها يتعلم المشاركون مبادئ الفروسية وركوب الخيل، ومن جهة ثانية ممارسة الرياضة في ظل هذه الأجواء الرياضية القوية التي وفرها «تحدي دبي للياقة».

وقال الملازم أحمد الكعبي، إن الفعالية شهدت إقبالاً كبيراً من كافة أفراد المجتمع.

سعادة بالغة

والتقت «البيان الرياضي» بعدد من المشاركين في الفعالية، الذين جاؤوا خصيصاً إلى شاطئ ممشى «كايت بيتش» في جميرا، لعيش تجربة فريدة من نوعها في عالم الفروسية، حيث عبروا عن سعادتهم البالغة بأن يكونوا جزءاً من هذه الفعالية.

فقد قالت فانيا وهي سويدية وتقيم في دبي منذ 8 سنوات، إن فعالية ركوب الخيل كانت جميلة جداً، وخاصة أنها كانت تمارس هذه الهواية في السابق.

وأضافت فانيا، إن أبناءها استمتعوا جداً بهذه الفعالية، وهي ليست بغربية عن الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، حيث تلقى رياضة الفروسية الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، وكذلك السباقات العالمية التي تقام على أرض الدولة.

ومن جانبها، أكدت ليندا وهي سويدية وتقيم في دبي من 4 سنوات، أنها تعلمت الكثير من هذه الفعالية، على الرغم من أنها لم تمارس الفروسية طوال حياتها.

وأضافت ليندا، إن هذه الفعالية أعطتها شيئاً جديداً في حياتها، ورياضة قد تمارسها مستقبلاً، وخاصة أن دبي دائماً مكتظة بالفعاليات الخاصة بالفروسية، وهي مسرورة جداً بأن تكون جزءاً من هذه الفعالية ضمن مبادرة «تحدي دبي للياقة»، وهي بكل صراحة غير تقليدية وشيء جديد، حيث ابتعد المنظمون عن الرياضات التقليدية وقدموا لنا شيئاً مميزاً، يدفعنا إلى المشاركة مرة أخرى.

قرية ممشى الخوانيج تشهد إقبالاً واسعاً على رياضة ركوب الدراجات

تشهد قرية ممشى الخوانيج للياقة إقبالاً واسعاً من مختلف فئات الجمهور خلال دورة هذا العام من «تحدي دبي للياقة»، وذلك لوجود مجموعة من الأنشطة الواسعة التي توفرها للجميع لاسيّما للعائلات.

وتضم القرية التي تعد واحدة من قرى اللياقة الخمس الموزعة على أنحاء دبي، مضماراً للجري وركوب الدراجات يبلغ طوله خمسة كيلومترات، إضافة إلى منطقة مخصصة للسيدات، ومسار دائري مخصص للدراجات الهوائیة من XDubai، ومسار الباركور، ومنطقة ألعاب، وحلبة ملاكمة للأطفال. وتتوفر في القرية كذلك العديد من الأنشطة المناسبة لمختلف الفئات العمرية والقدرات ومستويات اللياقة في ظل تركيز خاص على رياضة ركوب الدراجات، حيث تتوفر فيها الدراجات التي يمكن ركوبها مجاناً.

«والت ديزني» للتمارين الرياضية تشارك «تحدي دبي للياقة»

في إطار شراكة تعد الأولى من نوعها، أطلق «تحدي دبي للياقة» ، بالتعاون مع شركة «والت ديزني»، فيديو حصرياً لتمارين الأطفال الرياضية مدته 30 دقيقة، ومستوحى من أشهر شخصيات عالم ديزني ومارفل وديزني. بيكسار، وذلك بهدف إلهام وتشجيع اليافعين والأطفال على تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً. وقد تم عرض الفيديو لأول مرة خلال الكرنفال الافتتاحي ، ويتم عرضه يومياً في أربع قرى اللياقة البدنية في كافة أنحاء المدينة، كما يتوفر على قناة اليوتيوب.

ويأتي هذا التعاون العالمي مع شركة «والت ديزني»، انطلاقاً من وعي الطرفين بأهمية تشجيع أفراد المجتمع على العناية بلياقتهم البدنية، للتمتّع بالصحة والعافية والسعادة.