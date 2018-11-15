«استراتيجية الشارقة الرياضي» تطلع الأندية على مهامها ومسؤولياتها

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان الرياضي

عقدت لجنة الاستراتيجية بمجلس الشارقة الرياضي، اجتماعاً مؤخراً بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، مع منسقي أندية الإمارة، بحضور عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، والدكتور عبد الله عبد الرحمن بن سلطان، رئيس اللجنة والأعضاء، ورحب عيسى هلال بالحضور مبيناً أن المجلس يأمل التعاون من الأندية والمساهمة في صنع خطة استراتيجية متكاملة للمجلس، والأندية التابعة لها بالإمارة ومن هنا جاءت فكرة عمل هذا اللقاء لمشاركتهم بالأهداف التي يسعى المجلس للعمل عليها لتحقيق النتائج المرجوة، وأشار الأمين العام إلى أن لجنة الاستراتيجية تواصل اجتماعاتها وأعمالها لتحقيق الغايات والأهداف التي تم تكليفهم بها بناء على توجيهات ورؤى قيادة الشارقة، والمتابعة الحثيثة لكل ما يتعلق بوضع الإستراتيجيات الشاملة التي تهم القطاع الرياضي بالإمارة، وأضاف أن دور الأندية مهم وأساسي في عمل اللجنة وتنفيذ مهامه ومسؤولياته في إطار العمل الطموح لخدمة أندية الإمارة، حيث تشكل اللجنة أهمية كبيرة بالنسبة لهم ليتم الاستفادة من الخطط والاستراتيجيات والإجراءات التي ستقوم بتنفيذها وينعكس ذلك بشكل إيجابي على مسيرة الأندية من كل النواحي ووفق المراحل التي تسير بها أعمال اللجنة، وبدوره تطرق الدكتور عبد الله عبد الرحمن بن سلطان إلى دور اللجنة ومراحل تنفيذ الخطة الإستراتيجية، حيث تتكون من رؤية ورسالة وقيم وأهداف تشغيلية ومبادرات ومشاريع مرنة تخدم أندية الإمارة، حيث تم إجراء استطلاع حول تقييم البيئة الخارجية والداخلية باستخدام نموذج «steep» مضيفاً أن مهام اللجنة تساعد في نشر ثقافة التخطيط الإستراتيجي في الأندية والمؤسسات الرياضية في الإمارة بجانب القيام بزيارات ميدانية من أجل المساهمة في الارتقاء بالقطاع الرياضي.