إطلاق جدول بطولات «فزاع» الرياضية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن إطلاق جدول بطولات فزاع التراثية الرياضية للموسم الحالي، وجاء الإعلان عن موعد بطولات فزاع التراثية ليتيح المجال أمام المشاركين للتدريب والتسجيل في هذه البطولات، التي تمنح جوائز قيمة تندرج تحت قائمة الأغلى على مستوى العالم.

ورحبت سعاد إبرهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ببداية الموسم، ومتابعة المشاركين طيلة العام للتعرف على الشروط والقوانين ورغبتهم في المشاركة ليس فقط من دولة الإمارات العربية المتحدة بل من كافة أنحاء العالم.

وأضافت: «موسم جديد يطل علينا ونحن في أهبة الاستعداد لتحية أبطال بطولات فزاع التراثية، الذين استمروا في المشاركة وكانوا شركاءنا في تحقيق الأهداف الوطنية، ونتطلع هذا الموسم لنتوج أبطالاً جدداً، لتستمر مسيرة إحياء الثقافة المحلية والتراثية المترجمة في شكل منافسات وبطولات رأت النور بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، منذ نحو 18 عاماً، واستمرت إلى يومنا هذا حتى احتلت مكانتها المرموقة على المستويين المحلي والعالمي».

بطولة اليولة

جاءت بطولة فزاع لليولة بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، حرصاً من سموه على استدامة الموروث الثقافي في الدولة وتحفيز الشباب على المنافسة وتحقيق الألقاب وخدمة الأهداف الوطنية المرتبطة بتعزيز الهوية الوطنية وصون التراث الثقافي غير المادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستشهد قلعة الميدان في القرية العالمية بدبي النسخة 19 من بطولة فزاع لليولة والنسخة 14 من برنامج الميدان، وستقام التصفيات في القرية التراثية بالقرية العالمية يومي الخميس والجمعة 22 و23 نوفمبر، بينما تبدأ أولى جولات المنافسة 7 ديسمبر المقبل، وتستمر على مدار 13 حلقة - ختامها في 8 مارس 2019.الصيد بالصقور

وستقام النسخة الثانية من بطولة مكتوم الشرقي للصيد بالصقور في إمارة الفجيرة بين 6 و8 ديسمبر المقبل، وستشهد منطقة الروية، انطلاقة بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح الرئيسة في 2 يناير 2019 وتستمر حتى 16 منه، تليها بطولة فخر الأجيال من 1 فبراير وحتى 16 منه وتقام بطولة راشد بن حميد النعيمي في نسختها الثالثة بعجمان 26 يناير 2019.

وستشهد دورة المرموم، أولى الجولات التأهيلية في تصفيات بطولة السلق للمحترفين والهواة بين 28 و30 يناير المقبل وستقام البطولة الرئيسة على مدار يومين بتاريخ 18 و19 يناير 2019.

وستدوي أولى طلقات منافسات الرماية في ميدان فزاع للرماية «ميدان شرطة دبي بالروية»، مع التدريبات الخاصة ببطولة فزاع للرماية المفتوحة للجنسين بالبندقية السكتون وتستمر 3 أيام بين 17 و19 مارس 2019، بينما تنطلق البطولة المفتوحة 20 مارس 2019 وحتى 23 من الشهر نفسه، تليها بطولة فزاع للرماية المفتوحة للجنسين - للمواطنين من 28 إلى 30 مارس 2019. ويستضيف مجمع حمدان بن محمد الرياضي بطولة فزاع للغوص الحر الحياري من تاريخ 4 حتى 6 مارس 2019، أما البطولة الرئيسة فمن 7 حتى 9 مارس 2019.

ماراثون الهجن

تم تحديد موعد إقامة النسخة الرابعة من ماراثون اليوم الوطني للهجن الذي ينظمه المركز بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن سنوياً هذا الموسم، يوم الجمعة 8 فبراير 2019، في دورة المرموم بدبي بالتزامن مع مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، للهجن العربية الأصيلة.

مسابقات

خصصت إدارة البطولات هذا الموسم مجموعة من الأنشطة الإضافية الخاصة بالناشئين وتشمل اليولة والغوص والرماية، لتحفيزهم وتشجيعهم على التدريب وتحقيق حُلم المشاركة.