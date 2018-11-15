34 دولة تشارك في «أبوظبي غراند سلام» للجوجيتسو

المصدر: Ⅶ ريو دي جانيرو - أمين الدوبلي-ريو دي جانيرو - البيان الرياضي

24 ساعة تفصلنا عن أقوى جولات بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي تستضيفها صالة كاريوكا أرينا بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل غداً، وتحظى بمشاركة متميزة حيث يبلغ عدد الأندية المشاركة في الحدث 427 نادياً، بالإضافة إلى 426 أكاديمية خاصة من أبرز الأكاديميات في 34 دولة بمختلف قارات العالم، كما ستُقام البطولة على 9 أبسطة يتنافس عليها أهم اللاعبين المصنفين في العالم على مدار أيام 16 و17 و18 نوفمبر الجاري، في ضيافة واحدة من أهم قلاع الجوجيتسو في العالم، وعندما تنطلق الجولة غداً التي سيتابعها أكثر من 800 مليون مشاهد حول العالم عبر كل المنصات الإعلامية، سيكون الجميع على الموعد للقاء الماضي بالحاضر، حيث الماضي المتمثل في مدينة «ريو دي جانيرو» والأرض التي شهدت بداية هذه الرياضة، مع الحاضر الباهر حيث العاصمة أبوظبي الغالية التي تقود تطور اللعبة في العالم، وتنظم لها أقوى البطولات العالمية، كما أنها تحتضن مقر الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ويبذل الجميع من خلالها كل ما بوسعه لاعتمادها صمن الألعاب الاوليمبية إضافة إلى تطبيق أفضل برامج تطوير اللعبة في العالم.

في هذه البطولة أيضاً ستتعانق الأصالة مع المعاصرة مدة 3 أيام من المتعة والإثارة، الأصالة المتمثلة في البلاد التي تملك أبرز أساطير العالم في تلك الرياضة وهي البرازيل، مع المعاصرة التي تتمثل في دولة الإمارات التي تملك أفضل البرامج لصناعة الأبطال للمستقبل في العالم.

إثارة

في البرازيل تكتظ الصالات والساحات بآلاف الجماهير عندما يلتقي اللاعبون على نزال القتال، كما تتعالى أصوات الإثارة والمتعة مع كل حركة، ومع كل نقطة يحصل عليها لاعب تحول الصالات إلى ميدان للإرادة والعزيمة والتحمل، كما تتحول الأبسطة إلى مدارس لتعليم الأجيال كيف تحترم المنافس الذي يريد إخضاعك، وكيف تبدأ النزال بمصافحة الخصم، ثم تنهيها بمصافحة أيضاً تكسوها ابتسامه، وكيف تنحني تقديراً للحكم قبل النزال وبعده، وأيضاً كيف تتواضع عند الفوز إذا أردت أن تشجع الجماهير، إنها ليست مجرد رياضة، لكنها مدرسة للأخلاق وتلك هي الأسباب التي دفعت المسؤولين في الإمارات لاختيارها ودعم نشرها في أوساط الأجيال الجديدة.

إجراءات

على جانب آخر، تنطلق في الخامسة من مساء اليوم بريو دي دي جانيرو «الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي» إجراءات الوزن الرسمية لاستكمال اجراءات التسجيل والمشاركة في البطولة، وذلك تحت إشراف الحكام بقيادة البرازيلي أليكس باز، وسوف تستمر مرحلة الوزن الأولى اليوم مدة ساعتين، يحصل من خلالها كل لاعب على بطاقة مشاركته في الفئة التي سيلعب بها، وبعد الوزن مباشرة سيكون من الممكن لكل لاعب ولاعبة أن يتعرف على منافسيه، وعدد النزالات التي سيخوضها، وتعد إجراءات الوزن الرسمية من الشروط الأساسية للاعتماد في البطولة.

وستكون هناك مراحل أخرى للوزن في الثامنة والنصف من صباح غد، والخامسة من مساء غد، وفي اليوم التالي في نفس التوقيت أيضاً، وفي اليوم الثالث في الثامنة والنصف وحتى التاسعة والنصف والذي سيشهد ختام النزالات.

ومن المنتظر أن تشهد هذه الجولة عودة لقاءات الأساطير حيث سيواجه بطل العام الماضي الأسطورة رافائيل كارينو، منافسه الشرس ألكساندر باراونا صاحب الحزام الأسود من الدرجة الخامسة في الجوجيتسو، واللاعب السابق في اتحاد الفنون القتالية المختلطة UFC، والذي خطف الأضواء في سلسلة أساطير أبوظبي العام الماضي في ريو دي جانيرو عندما تغلب على كارلاو باريتو بنتيجة 2-0 وحلق بالميدالية الذهبية.

وفي تعليقه على التحدي القادم، قال رافائيل كارينو: سيكون من دواعي سروري أن أتواجد مرة أخرى في سلسلة أساطير أبوظبي، حيث أتوقع أن يكون النزال في هذه المرة ضد خصم قوي آخر مثل بارونا.

أما أليكسندر بارونا فقد رد بتصريحات ساخنة هو الآخر قال فيها: «أود فقط أن أتقدم بخالص الشكر لاتحاد الإمارات للجوجيتسو على هذه الفرصة. ومهمتي الآن هي أن أتدرب بكل قوة ليكون هذا النزال رائعاً، فأنا هدفي الفوز، ولن تكون المهمة سهلة لي ولا لكارينو، لأن كلانا يملك تكتيكات تمكنه من إخضاع الآخر، لكني أثق بنفسي، وسبق لي أن واجهت تحديات كبيرة مثل هذه من قبل، وبالتركيز والثقة بالنفس سوف يكون الفوز حليفي».

16

يشارك أبطال الإمارات من خلال الفريق الذي يمثل أكاديمية «آي إف إن تي»، وقوامه 16 لاعباً، وفريق الوحدة الذي سيرفع شعاره 14 لاعباً، وفريق العين الذي سيمثله 11 لاعباً، وفريق جزيرة الذي سيمثله 10 لاعبين، والظفرة 18 لاعباً، وفريق بني ياس 9 لاعبين.

1000

شهدت مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، تحول رياضة الجوجيتسو من مرحلة الهواية والممارسة الترفيهية إلى مرحلة البطولة والمنافسة الاحترافية على أيدي عائلة جرايسي في مطلع القرن الماضي، التي وضعت لهذه اللعبة التي نشأت في اليابان قبل 1000 عام تقريباً. وأنشأ جراسي الجد أول أكاديمية لتعليم رياضة الجوجيتسو في العالم، وأول من حدد توقيت النزال، ومن أدار نزالات بين بطلين في البرازيل والعالم، ووضع قانون احتساب النقاط، واعتمد طريقة الإخضاع في رياضة الجوجيتسو، وتوجد في ريو دي جانيرو الآن أكثر من 1500 أكاديمية خاصة لتعليم هذه الرياضة حالياً، كما أنه بعد قرن من الزمان أصبحت البرازيل تملك أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة حزام أسود، وأكثر من مليوني متنافس وممارس لهذه الرياضة.

2185

يشارك في البطولة 2185 لاعباً من البرازيل فقط، و73 لاعباً من الإمارات، و25 لاعباً من الأرجنتين، و6 من الولايات المتحدة الأميركية، و5 من فرنسا، و4 من كل من المملكة المتحدة وباراجواي وشيلي وبيرو والإكوادور، و3 من البرتغال والسويد، ولاعبان من كل من النرويج وإسبانيا وكولومبيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا وأستراليا وإيطاليا ومصر والمكسيك، ولاعب واحد من كل الأردن والبوسنة وأوكرانيا والمغرب واليمن وفنلندا وكوريا الجنوبية واليونان وسويسرا وعمان والمجر وأنجولا.

أما عن أبرز أسماء الأكاديميات التي ستحضر في البطولة فهي أكاديمية جي إف تيم بـ474 لاعباً ولاعبة، ونوفا يونياو بـ 126، وجراسي باها بـ 93، وسيرسيرو كاسا بـ 59 لاعباً، وجيم فايت 57 لاعباً، وجراسي هواميتا 52 لاعباً، وأليانس 49 لاعباً، وسول فايترز 46 لاعباً

«البطران» يجتمع باللجنة المنظمة ويتابع التحضيرات

عقد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو رئيس وفد الإمارات اجتماعاً أمس مع فريق تنظيم الحدث العالمي، حيث قدم له طارق البحري مدير جولات أبوظبي غراند سلام، شرحاً كاملاً عن آخر المستجدات، مؤكداً أن الصالة تم تجهيزها، وأن كل الأمور تسير على قدم وساق، وأن كل عشاق الألعاب القتالية في البرازيل ينتظرون الحدث، كما أكد على لقائه مع الشركاء المحليين في التنظيم من الاتحاد البرازيلي للجوجيتسو، موضحاً أن كافة المؤشرات تؤكد أننا أمام جولة تتوفر لها كل عناصر القوة والإثارة، لا سيما وأنها تقام للعام الرابع على التوالي في البرازيل، وكل عام تزداد بريقاً وتحقق مكاسب عن العام الذي سبقه.

وكان يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو رئيس وفد الإمارات، قد وصل أول من أمس، إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية للالتحاق بفريق العمل الذي ينظم الحدث، والذي كان قد وصل في العاشر من نوفمبر الجاري للإشراف على التجهيز ومتابعة كافة الترتيبات لانطلاق المنافسات.

ويضم فريق العمل الذي سبق البطران كلاً من: طارق البحري مدير جولات أبوظبي غراند سلام، ورودريجو فاليريو سكرتير فني الاتحاد، مازن طبارة من الإدارة المالية، إضافة إلى فريق عمل قناة أبوظبي الرياضية الذي سينقل الحدث على الهواء مباشرة.

جوائز

من جهتها، رصدت اللجنة المنظمة لجولات أبوظبي غراند سلام مبلغ 120 ألف دولار مكافآت وجوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى في كل الأوزان الفئات بالأحزمة الأبيض والأزرق والبنفسجي والبني والأسود، وكذلك 6 آلاف دولار لأفضل 3 أكاديميات، وأكد طارق البحري أنه تم تخصيص فئة لأصحاب الهمم تتيح لهم النزالات تحت مسمى( البارا جوجيتسو) بعد نجاح هذه المبادرة في النسختين الأخيرتين حيث تفاعلت معها الجماهير، واختلطت الآهات بمشاعر الإعجاب وقوة الإرادة.

05

تتـألف أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو من 5 جولات سنويا، هي طوكيو ولوس أنجليس وريو دي جانيرو وأبوظبي ولندن، وستصبح 6 جولات في النسخة المقبلة بعد انضمام موسكو إليها، وتعد هذه هي النسخة الرابعة للبطولة.