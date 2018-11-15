الفجيرة تستضيف مونديال الزوارق السريعة للناشئين

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، تنطلق عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً، بطولة العالم للزوارق السريعة للناشئين (فورمولا المستقبل)، التي تستمر حتى 17 نوفمبر الحالي بكاسر الأمواج بكورنيش الفجيرة، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة، يمثلون 12 دولة، هي: بلجيكا، التشيك، ألمانيا، المجر، ليتوانيا، لاتفيا، سلوفاكيا، إستونيا، بولندا، البرتغال، روسيا، إلى جانب الإمارات التي سيمثلها فريق نادي الفجيرة البحري بـ 14 لاعباً ولاعبة.

بدوره، رحب الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بالضيوف، وبرئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، متمنياً للناشئين التوفيق والنجاح، من خلال النسخة الحالية من المونديال، التي تستضيفها الإمارة للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي، موجهاً الشكر لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة، لدعم واهتمام سموه بكافة الألعاب الرياضية، وكذلك سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، راعي كافة البطولات التي يقوم بتنظيمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

من جهته، تمنى أحمد إبراهيم نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي البحري، مواصلة النجاحات التي حققتها الرياضة الإماراتية، من خلال استضافتهم لأول بطولة عالمية لهذه الفئة العمرية في الإمارات، ودول الشرق الأوسط بشكل عام، لافتاً إلى أن هذا التنظيم، ما هو إلا نتاج أكاديمية نادي الفجيرة البحري، مؤكداً جاهزية النادي لتنظيم هذا السباق العالمي.