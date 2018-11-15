افتتاح أنيق لعُرس «عربية الغولف» في المغرب

المصدر: Ⅶ الدار البيضاء - فائز بجبوج

افتتحت البطولة العربية للغولف العاشرة للسيدات، والتاسعة عشرة للشباب تحت 18 سنة، والناشئين تحت 15 سنة أول من أمس، بملعب بالم غولف الدار البيضاء في المملكة المغربية الشقيقة، بمشاركة أكثر من 75 لاعباً ولاعبة من منتخبات 11 دولة عربية، وتستمر لغاية السبت المقبل، وبسبب سوء الأحوال الجوية أقيم الحفل داخل صالة كبرى خصصت للحفل بالنادي، واقتصرت مراسم حفل الافتتاح على عرض فيلم قصير عن مسيرة رياضة الغولف في الدولة المضيفة، ومن ثم دخول الفرق المشاركة وإلقاء الكلمات الترحيبية.

ووسط أجواء الأسرة الواحدة التي جمعت قيادة اللعبة في وطننا العربي مع أبنائهم وبناتهم، أقيم حفل الافتتاح بحضور باشا منطقة سكوريه والعديد من أعضاء السلك الدبلوماسي ومن كبار المسؤولين عن الحركة الرياضية بالمغرب، ومصطفى الزين الرئيس التنفيذي للجامعة الملكية المغربية للغولف والأمين العام للاتحاد العربي للغولف عادل الزرعوني، ورؤساء الوفود وجميع المنتخبات المشاركة.

ترحيب

ورحب مصطفى الزين بالحضور وتمنى لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني المغرب، وأن يقضوا أوقاتاً سعيدة ويحققوا أفضل النجاحات، ووجه شكره للاتحاد العربي للغولف لمنحهم الثقة باستضافة وتنظيم هذه البطولة، والتي تستقطب مستقبل اللعبة من خلال هذه العناصر الشابة ومن الجنسين. وأعرب الزين عن سعادتهم لاستضافة التجمع الرياضي الكبير، والذي يستشرف منه ترسيخ مزيد من الألفة والمحبة بين الجميع، وعلى تكريس أهمية الرياضة في تحقيق التقارب بين الشباب الرياضي العربي، وتقديم المستوى المنشود للعبة من خلال التنافس الشريف بساحات هذه الرياضة.

ومن جهته نقل عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي للغولف لجميع الحضور من مسؤولين وضيوف ومشاركين، تحيات معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد العربي للغولف، وتمنيات أعضاء المكتب التنفيذي والاتحاد العربي النجاح والتوفيق للأشقاء في الجامعة الملكية المغربية للغولف بتنظيم هذا الحدث الكبير، والذي يجمع أسرة اللعبة قيادة ولاعبين إلى جانب العديد من أولياء الأمور والمهتمين بهذه الرياضة.

وكانت القرعة التي أقيمت أول من أمس خلال الاجتماع الفني والتحكيم، قد أوقعت الإمارات مع المغرب في منافسات فئة الشباب تحت 18 سنة والتي يمثلنا فيها اللاعبون محمد الهاجري وراشد العمادي، وراشد القبيسي، ووفق نظام بطولات الغولف تحتسب أفضل نتائج للاعبين اثنين من الفريق الذي يتكون من 3 لاعبين. وعلى مستوى منافسات الناشئين تحت 15 سنة أوقعت القرعة الإمارات مع كل من مصر والأردن، ويمثلنا بهذه الفئة السنية اللاعبون عبيد الحلو وماجد لوتاه وريان المازمي، بينما أوقعت قرعة بطولة الفتيات منتخب الإمارات الذي يتكون من الدكتورة رباب الحاج وحمدة السويدي وريما الحلو مع منتخبي تونس والصومال.

تحضيرات

وقبل الموعد الرسمي لافتتاح البطولة عقدت اللجنة المنظمة مؤتمرا صحافيا لتسليط الأضواء على هذا البطولة، بحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف مصطفى الزين والأمين العام لاتحاد العربي عادل الزرعوني وعبد الرحمن العطاس عضو الجامعة الملكية المغربية للغولف، ورحب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف في بداية كلمته بجميع الدول المشاركة في هذه البطولة، مبرزا أهمية البطولات المخصصة للأصناف الشابة والفتيات في دفع عجلة اللعبة وتنميتها، وأضاف أن المغرب قام بتحضيرات كبيرة لضمان النجاح المؤمل لهذه البطولة بجميع مناشطها على مستوى الإقامة والنقل والتدريب والمنافسة، مشيرا إلى اختيار ملعب بالم الدار البيضاء للغولف، الذي يعد من أفضل الملاعب في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وأكد أن التحضيرات لهذه البطولة بدأت منذ عدة أشهر وقد أعدت لجنة التنظيم بمساهمة كل الأطراف المعنية العدة كما ينبغي لإنجاح البطولة رياضيا وتنظيميا وفنيا، مؤكدا عزم المنتخب المغربي على تحقيق أفضل النتائج واعتلاء منصة التتويج في مختلف مسابقات البطولة.

تطوير

أكد عادل الزرعوني أن رياضة الغولف بالبلاد العربية تشهد تطوراً ملموساً في الفترة الأخيرة، وأن الاتحاد العربي بصدد إعداد برنامج للارتقاء باللعبة والإسهام في الرفع من مستوى أداء اللاعبين العرب للارتقاء إلى درجة دولية متقدمة.