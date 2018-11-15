رياضيو الأولمبياد الخاص يشاركون في «سباق الوحدة للجري»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، بالتعاون مع «هيئة تنمية المجتمع»، عن مشاركة رياضيين من «الأولمبياد الخاص الإماراتي» في النسخة الثالثة من فعاليته السنوية «سباق الوحدة للجري» التي تقام غداً في واحة دبي للسيليكون، وتأتي المشاركة التي تعد الأولى من نوعها انسجاماً مع أهداف السباق الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، بتعزيز التنوع ودمج أصحاب الهمم في مختلف أنشطة الحياة الاجتماعية في الدولة.

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني والتنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «نحرص باستمرار على المشاركة في هذه الفعاليات الرياضية بالغة الأهمية التي توفر مظلة واحدة تجمع تحتها الجميع، ويأتي ذلك انسجاماً مع التزام الأولمبياد الخاص الإماراتي، بتوفير الفرص التي تتيح لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية فرصة المشاركة في الفعاليات الرياضية والمجتمعية المتعددة لضمان التنمية المتواصلة لمهاراتهم وقدراتهم الرياضية، وتسهم في الوقت نفسه بتعزيز اندماجهم ضمن مجتمع شمولي».

وبدوره، قال حسام السيد، المسؤول الرئيسي للموارد البشرية للمجموعة في البنك: «يسعدنا الإعلان عن مشاركة «الأولمبياد الخاص الإماراتي» في نسخة هذا العام من «سباق الوحدة للجري»، حيث تأتي هذه المشاركة تأكيداً على الطابع الشمولي الذي يتمتع به السباق.

ونحث من جهتنا جميع أفراد المجتمع على الانضمام إلينا في 16 نوفمبر لدعم التزامنا وحملاتنا المتواصلة لدمج أصحاب الهمم بالكامل في مجتمع دولة الإمارات».