منتخب السلة إلى الأردن بعد الفوز على البحرين

المصدر: Ⅶ القاهرة - البيان الرياضي

بدعوة من الاتحاد الأردني يتوجه منتخبنا الوطني لكرة السلة إلى عمّان صباح غد الجمعة، لخوض مباراة ودية مع نظيره الأردني في إطار استعدادات الأخير للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وقد أشاد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي بالعلاقات المتينة التي تربط الاتحادين، مؤكداً وقوفهم مع المنتخب الشقيق لبلوغ نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في الصين العام القادم، وكان المنتخب أنهى مشواره في البطولة العربية 23 المقامة بالقاهرة بفوز مستحق على نظيره البحريني، المرشح للوصول إلى المباراة النهائية مع المنتخب المصري بنتيجة 80/‏83، تاركاً بصمة جيدة في البطولة، والملفت أن هذا الفوز جاء بعد جلسة المصارحة التي عقدها القرقاوي في غرفة اللاعبين قبل المباراة، التي حرص خلالها على تقديم الشكر للاعبين وللجهازين الفني والإداري على الجهود التي بذلوها من أجل رفع اسم الإمارات في هذا المحفل العربي الكبير.

وقال: كلنا نفتخر بكم وبتضحياتكم وما حدث في مباراة السعودية لا يقلل أبداً من المستوى الذي قدمتموه في مباراتي الجزائر ومصر، اللتين أعادتا الثقة والروح للمنتخب.

تجنيس لاعب

وأضاف القرقاوي: نحن كاتحاد نحاول مع كل الجهات الرسمية أن يكون لنا نصيب بتجنيس لاعب أجنبي لدعم صفوف الفريق، بالإضافة إلى اللاعبين المقيمين من مواليد الإمارات لكي يكون هناك تكافؤ في الفرص مع المنتخبات الأخرى الشقيقة التي سبقتنا في التجنيس واستفادت من اللاعبين المقيمين، وأثنى القرقاوي على الجهود التي يبذلها الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للمنتخب، واصفاً إياه بأنه من أفضل الفنيين في الوطن العربي والذي يقدم عصارة جهده وخبرته من أجل رفع شأن كرة السلة الإماراتية، وطالب القرقاوي ببذل جهد مضاعف في المرحلة القادمة لترجمة عودة الثقة والروح إلى نتائج إيجابية وملموسة، وخاصة أننا مقبلون على بطولة دبي الدولية الثلاثين المقرر إقامتها في النصف الأول من شهر فبراير القادم.