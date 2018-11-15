15 فريقاً تتنافس على لقب بطولة الفجيرة للكريكيت

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

تنطلق مساء اليوم ( الخميس)، بطولة الفجيرة للكريكيت الجاليات، التي تقام بتنظيم من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، وتجئ تحت شعار «الرياضة تجمعنا والأمن هدفنا»، وتستمر منافساتها حتى 18 يناير المقبل، بمشاركة 15 فريقاً، من داخل الدولة، وتقام في المنطقة المجاورة لقرية التراث في الفجيرة، وتجمع مباراة الافتتاح منطقة الفجيرة الحرة ضد فريق سوبر ستار بنجاب، جاء الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في القيادة العامة لشرطة الفجيرة بحضور العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام لشرطة الفجيرة وشريف حبيب العوضي مدير هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة والعقيد الدكتور سعيد الحساني مسؤول العلاقات العامة والإعلام في شرطة الفجيرة ومدراء الفرق والمنظمين وعدد من القيادات الرياضية.

سحب القرعة

وشهد المؤتمر الصحفي أيضاً، سحب القرعة بحضور مدراء الفرق، وقال الدكتور سعيد الحساني بأن تنظيم هذه البطولة، يأتي إيماناً منهم بالدور الكبير للشرطة وتواصلها مع جميع أطياف المجتمع إلى جانب دورها بتعزيز الأمن والأمان في المجتمعات وتذليل الطاقة السلبية وتحويلها إلى طاقة إيجابية، وأضاف: الرياضة والشرطة مكملان لبعضهما، ولذلك رأينا تنظيم بطولة في لعبة الكريكيت التي تحظى بشعبية كبيرة في دولة الإمارات، وإمارة الفجيرة بشكل خاص، داعياً جماهير هذه اللعبة للاستمتاع بمباريات البطولة، وتوجه الحساني بالشكر للمنطقة الحرة في الفجيرة لدعمها ورعايتها نجاح البطولة،بدوره قال النقيب علي بن خاتم الشامسي عضو اللجنة المنظمة: نتمنى حضور اكبر عدد من الجماهير وسيادة الروح الرياضية في جميع المباريات وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة والمنتظرة من هذه البطولة.