منتخب الجوجيتسو يعسكر في صالة مبادلة أرينا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن مشاركة منتخبنا الوطني للجوجيتسو والمؤلف من 11 لاعباً، في معسكر التدريب المكثف ضمن الاستعدادات القائمة للمنافسة في نزالات بطولة العالم للجوجيتسو، التي تستضيفها مدينة ماليمو السويدية خلال الفترة بين 22 و24 من نوفمبر الجاري.

ويسعى المعسكر للتركيز على تعزيز القدرات البدنية والنفسية لأبطال الإمارات على مدار شهر كامل في صالة مبادلة أرينا، والتي ستنتهي بحلول 19 نوفمبر قبل توجههم إلى السويد، حيث تهدف التدريبات إلى صقل المهارات الاحترافية لدى اللاعبين، وتزويدهم الفنيات الضرورية المطلوبة لمواجهة خصومهم الدوليين خلال البطولة.

مشاركة مميزة

وسيشارك في البطولة اللاعب عمر الفضلي الحائز الميدالية الفضية في آسياد، في فئة وزن 56 كغم، واللاعب عبيد النعيمي عن وزن 56 كغم، واللاعب زايد المنصوري، عن وزن 62 كغم، واللاعب خليفة نصراتي وزن 62 كغم، واللاعب عبدالله الجنيبي، فئة الوزن 69 كغم.

واللاعب سعيد بن فهد عن فئة الوزن 69 كغم، واللاعب محمد القبيسي، عن وزن 77 كغم، واللاعب سعود الحمادي عن وزن 77 كغم، واللاعب محمد العمرو عن وزن 85 كغم، واللاعب فيصل الكتبي، عن وزن 94 كغم، وعبدالله الكبيسي عن وزن 94 كغم.

ويترأس بعثة منتخب الإمارات للجوجيتسو إلى السويد عبدالله سالم الزعابي مدير الإدارة الفنية بالإنابة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعبدالله حجي الشامسي إداري المنتخب، وبمشاركة الحكمين الإماراتيين عبيد الكعبي وإبراهيم الحوسني، والمدربين رامون ليموس، وهيلدير ميديروس، بالإضافة إلى دينيس أوزيي طبيب المنتخب.

جدول التدريبات

أكد المدرب رامون ليموس سير أعمال المعسكر التدريبي بشكل متميز، ووفق الخطط الموضوعة، مع مراعاة جدول التدريبات وصقل المهارات والتغذية على أكمل وجه.

وأضاف ليموس: «إن تأثير المعسكر على مستوى اللاعبين ومدى استعدادهم جسدياً ومعنوياً لخوض المنافسات العالمية المقبلة في السويد يبدو جلياً، إذ نضع نصب أعيننا مهمة حصد الميداليات الذهبية واعتلاء منصة الفوز بكل فخر، وهو ما نعمل عليه بشكل يومي مع اللاعبين من خلال تطوير قدراتهم البدنية وتدريبهم على تقنيات لعب جديدة ومبتكرة من شأنها تعزيز فرصهم للفوز».

التزام

أظهر اللاعبون خلال فترة انعقاد المعسكر حتى اليوم مستوىً عالياً من الالتزام والعزيمة والإصرار على تقديم أفضل ما لديهم، إيماناً منهم بأهمية تمثيل دولة الإمارات في هذا المحفل الرياضي العالمي البارز، ورفع علمها فوق منصات التتويج.