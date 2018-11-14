مواجهات حاسمة في بطولة أدنوك اليوم

المصدر: .أبوظبي - البيان الرياضي

تختتم مساء اليوم بصالة مدرسة الاتحاد النموذجية بمنطقة البطين في أبوظبي، منافسات الجولة الثانية من منافسات خماسيات كرة القدم في الدورة الرياضية لبطولة أدنوك، ومجموعة شركاتها التي تضم 10 فرق في المجموعتين، وتحدد نتائج مباريات اليوم الفرق المتأهلة للدور الثاني من الدورة السنوية التي بلغت عامها الـ 23.

ويلتقي في المباراة الأولى أدنوك للغاز الطبيعي المسال مع أدنوك الرئيسي، والتي تحسم موقف صدارة فرق المجموعة الأولى التي تقام مبارياتها الليلة، وفي المباراة الثانية لنفس المجموعة يتقابل أدنوك لمعالجة الغاز مع أدنوك البحرية التي تسعى بدورها للبقاء في المنافسة حتى ختام مباريات الدور التمهيدي الثلاثاء المقبل .