زوارق أبوظبي للفورمولا1 إلى الهند اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تغادر اليوم بعثة فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا1 إلى مدينة أمافاراتي الهندية، للمشاركة في خامس جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 والتي ستقام وللمرة الأولى في هذه المدينة.

وللمرة الثانية في الهند بشكل عام منذ 2004، ويشق فريق أبوظبي بمتسابقيه الثلاثة هذا الموسم طريق النجاح وبقوة خاصة مع تصدر الزوارق المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، من خلال تصدر ثاني القمزي قائد زورق أبوظبي 5 للترتيب العام برصيد 54 نقطة، وحلول إريك ستارك ثانياً برصيد 53 نقطة وهو قائد زورق أبوظبي 35.

وأيضاً تواجد شون تورنتي قائد زورق أبوظبي 6 في المركز الثالث برصيد 52 نقطة، وهو المشهد الذي وصل إليه الفريق بعد أن سجل احتكاراً لمنصة التتويج ولجولتين متتاليتين في إيفيان الفرنسية ثم في شيانج يانج الصينية.

وابتعد عن أقرب منافسيه بفارق لا بأس به خاصة مع وجود الفرنسي فيليب شيب في المركز الرابع برصيد 34 نقطة، كما أن فريق أبوظبي لم يتوقف عند اللقب العام فقط وإنما تصدر لقب السرعة ولقب الفرق أيضاً من خلال سير المنافسة هذا الموسم، حيث وصل إلى النقطة 114 في الترتيب العام للقب الفرق، مبتعداً عن أقرب منافسيه بفارق كبير.

وتبدأ أحداث الجولة الخامسة من البطولة بعد يوم غد الجمعة، وهو اليوم المخصص للفحص الفني والتسجيل الرسمي للزوارق في المنافسة، ثم تدور رحى الإثارة يوم السبت مع سباق الزمن الأفضل، ثم انطلاق السباق الرئيسي والختامي للجولة يوم الأحد.