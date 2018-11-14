25 قارباً تتنافس على لقب كأس آل مكتوم للتجديف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشارك 25 قارباً في أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً، سباق شوط كأس آل مكتوم والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بعد غد الجمعة، بالتزامن مع تحدي دبي للياقة 2018 (30 دقيقة في 30 يوماً).

وتحتضن أحدث الوجهات السياحية في دانة الدنيا على مياه قناة دبي المائية الفعاليات المرتقبة، بالقرب من محمية خور دبي للحياة البرية ومقابل مبنى المدرسة الدولية السويسرية في الجداف، حيث من المتوقع أن يشارك في الحدث ما يصل إلى 300 شخص سيجسدون ملحمة الماضي الجميل.

ومن المنتظر أن يجمع السباق القوارب الحاصلة على المراكز من الأول وحتى الخامس والعشرين في الترتيب العام (مجموع النقاط)، ضمن منافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والتي أسدل الستار على جولاتها الجمعة الماضية، وشهدت تنافساً مثيراً استمر ثلاث مراحل.

القوارب المشاركة

ويتقدم القوارب المشاركة القارب عُمان 44 بطل موسم التجديف، والذي تصدر عن جدارة واستحقاق، إلى جانب قوارب شرطة دبي 1 ورأس الخيمة 50 ومزاحم 70 وشرطة دبي 3 ووادي سهم 2 وأساس 39 وأدنوك 12 ودبي 51 ووادي حام 88، وهي القوارب التي حصلت على المراكز من الثاني وحتى العاشر.

وتجمع المنافسة في الشوط الأغلى أيضاً القوارب الحاصلة على المركز من الحادي عشر وحتى الخامس والعشرين وهي: الزعابي 8 وشباب الزعابي 31 وجلفار 55 ووادي سهم 26 والقرطاسي 25 ودبي 5 والعاصفة 37 ووادي حام 40 والذهب 66 ووادي السيجي 11 والذهب 65 وشباب المرفأ 34 ورأس الخيمة 27 والشارقة 32 وعجمان 7.

اكتمال التجهيزات

من جانبها أكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التجهيزات، لإقامة وإنجاح الحدث بالتنسيق والتشاور مع الجهات الداعمة، والتي تساهم دائماً في إنجاح الأنشطة والفعاليات ومن بينها بلدية دبي والقيادة العامة لشرطة دبي وسلطة مدينة دبي الملاحية ومؤسسة دبي للإعلام (قناة دبي الرياضية) ومؤسسة أبوظبي للإعلام (قناة ياس الرياضية).

ومن المنتظر أن يقام مع ختام منافسات سباق شوط كأس آل مكتوم والتي تحمل الرقم 22، مراسم تتويج أصحاب المركز الثلاثة الأولى وتسليم الدرع الغالية إلى القارب البطل.

إضافة إلى المجسمات للثاني والثالث، كما سيشهد الختام تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام (مجموع النقاط)، لجولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والتي أسدل الستار على أحداثها الجمعة الماضية، وتم في ضوء نتائجها إعلان المتأهلين إلى الشوط الأغلى في الموسم.