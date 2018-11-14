ويستوود يكمل عقد المتأهلين إلى «غولف دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكمل الإنجليزي لي ويستوود، عقد اللاعبين الـ60 المتأهلين إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، التي تنطلق غداً على ملاعب عقارات جميرا للغولف تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بعد أن تمكن ويستوود من الفوز بلقب بطولة نيدبانك في جنوب أفريقيا.

ليتقدم من المركز 45 إلى المركز التاسع على لائحة ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الموسم، بعدما حصد 1,250,000 نقطة ورفع رصيده الإجمالي إلى 2,099,257 نقطة، وحصد اللاعب البالغ من العمر 45 عاماً، والذي فاز بلقبي بطولة جولة موانئ دبي العالمية.

و«السباق إلى دبي» في النسخة الأولى عام 2009، بأول لقب له منذ بطولة ماليزيا المفتوحة في 2014.

صراع شرس

وقبل انطلاق بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تحتفل بالنسخة العاشرة هذا العام، فإن الصراع على أشده لحسم لقب «السباق إلى دبي»، ويمتلك الإيطالي فرانشيسكو موليناري الأفضلية بتصدره القائمة هذا الموسم برصيد 4,709,920 نقطة، يليه الإنجليزي تومي فليتوود حامل اللقب والمتوج بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للموسم الثاني على التوالي برصيد 3,684,754 نقطة.

ويحتل الإنجليزي جاستن روز المركز الثالث برصيد 3,431,616 نقطة، ويأتي الأميركي جاستن ريد في المركز الرابع برصيد 3,268,510 نقاط، وأنهى الإسباني سيرجيو جارسيا بطولة جنوب أفريقيا في المركز الثاني بعد تفوقه على لويس أوستويزن بضربة واحدة ليحصد 832,750 نقطة وينتقل من المركز 30 إلى المركز 17 في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 2,006,209 نقاط.

تأهل دارين وأرون

وحجز الجنوب أفريقي دارين فيشاردت والإنجليزي أرون راي مكانهما في دبي بعد أن قفز اللاعبان إلى قائمة أفضل 60 لاعباً هذا الموسم مستفيدان من نتائجهما في بطولة نيدبانك، وتحديداً فيشاردت الذي سيشارك في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للمرة الثالثة في مسيرته بعد انتقاله من المركز 72 إلى المركز 58 في ترتيب «السباق إلى دبي».

ويذكر أن اللاعبين المشاركين في البطولة توافدوا إلى دبي على مدار اليومين الماضيين، مع إقامة فعاليات مرافقة قبل ضربة البداية وخوض التدريبات الرسمية في عقارات جميرا للغولف.

ختام موسم

تعد جولة موانىء دبي العالمية، التي تنطلق منافساتها غداً، البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، وتتواصل منافساتها حتى الأحد المقبل، وتصل جوائزها المالية إلى 13 مليون دولار، منها 8 ملايين للبطولة نفسها و5 ملايين لأصحاب المراكز الأولى في «السباق إلى دبي».