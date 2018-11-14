«غولف الإمارات» يدشن مشواره العربي اليوم

المصدر: الدار البيضاء - فائز بجبوج

يدشن منتخبنا الوطني للغولف مشواره اليوم، في البطولة العربية الـ 19 لفئة الشباب تحت 18 سنة والناشئين تحت 15 سنة والفتيات، التي يحتضن منافساتها ملعب نادي بالم غولف بالعاصمة المغربية الدار البيضاء وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وتنظمها الجامعة الملكية المغربية، تحت إشراف الاتحاد العربي للغولف.

وتشهد مشاركة أكثر من 75 لاعباً ولاعبة يمثلون 11 دولة عربية، ويتنافس اللاعبون واللاعبات العرب، على ألقاب فئتي الفرق والفردي، وكانت جميع الوفود قد حطت رحالها في الدار البيضاء، وأجرت التدريبات المخصصة لها على أرض البطولة خلال اليومين الماضيين.

ويمثل كل دولة 3 لاعبين، ويتم احتساب أفضل نتائج للاعبين اثنين من كل منتخب بفئات الشباب والناشئين والفتيات، لترتيب الدول بنهاية المنافسات على مستوى المنتخبات، هذا إلى جانب السعي للفوز بلقب بطل العرب على المستوى الفردي.

بداية المشوار

ويمثل منتخباتنا الوطنية في هذا المحفل العربي الذي يستهدف كل المراحل العمرية، 9 لاعبين ولاعبات، طموحهم التمثيل المشرف للغولف الإماراتي والسعي للتواجد على منصات التتويج، وهم: محمد الهاجري وراشد العمادي وراشد القبيسي في منتخب الشباب، وكل من: عبيد الحلو وماجد لوتاه وريان المازمي ضمن منتخب الناشئين.

والدكتورة رباب الحاج وريما الحلو وعلياء العمادي يمثلن منتخب الفتيات، ويرأس البعثة خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات الوطنية ويقود المنتخبات المدرب التونسي سمير الولاني، وكان منتخبنا قد أنهى تحضيراته الجادة لهذا العرس التنافسي العربي، بعد أن أجرى 3 حصص تدريبية صباحية ومسائية، على مدار اليومين الماضيين، وتحت زخات المطر بإشراف الجهاز الفني.

أهلية اللاعبين

وكانت اللجنة الفنية والتحكيمية قد اعتمدت صباح أمس أهلية اللاعبين وتم شرح الأمور الفنية والتنظيمية والتحكيمية للبطولة، بحضور الحكم العام المغربي عبد اللطيف البشاري ومساعده إلى جانب العديد من المسؤولين وأعضاء اللجنة الفنية والتنظيمية للبطولة.

وبحضور مدربي وممثلي الفرق المشاركة، وجرت مراسم القرعة لتحديد مواعيد انطلاق المنافسات اليوم، وتم توزيع اللاعبين على مجموعات، حيث تتكون كل مجموعة من ثلاثة لاعبين من دول مختلفة، وخلال الفترة المسائية، تم الإعلان الرسمي لافتتاح البطولة من خلال حفل مبسط شهد استعراض الوفود المشاركة في البطولة.

الزين يرحب

وأعرب مصطفى الزين الرئيس التنفيذي للجامعة الملكية المغربية للغولف عن سعادته باستضافة هذا العرس العربي والترحيب بجميع الوفود المشاركة على أرض المملكة المغربية بلدهم الثاني، موجهاً شكره للاتحاد العربي للغولف، لثقته في اختيار المغرب لاحتضان هذا العرس العربي للغولف.

مؤكداً الجهوزية التامة للوصول بالبطولة لأعلى درجات النجاح، ومتمنياً التوفيق والنجاح للجميع، ومثمناً هذه المشاركة الكبيرة، من المنتخبات، إلى جانب وجود القيادات العربية للعبة في المملكة.

متطلبات النجاح

شدد مصطفى الزين، على حرص الجامعة الملكية المغربية للغولف، لتوفير متطلبات النجاح للبطولة، مشيداً بجهود اللجان التي تم تشكيلها، مرجعاً ذلك للتوجيهات السامية والدعم اللامحدود من الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف.