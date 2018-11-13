«فيكتوري33» ثالث «سوبر بوت انليمتد»

المصدر: فلوريدا - البيان الرياضي

حقق «زورق33»، بقيادة البطل الإماراتي العالمي سالم العديدي والمخضرم جون توملسون، التابع لمؤسسة الفيكتوري تيم، المركز الثالث في الترتيب العام لسباق سوبر بوت انليمتد.

ضمن منافسات النسخة 38 لبطولة العالم للزوارق السريعة «سوبر بوت انترناشونال»، التي اختتمت أول من أمس على الشواطئ الأميركية في مدينة كي ويست بولاية فلوريدا، بمشاركة أكثر من 30 فريقاً من الأميركتين وأوروبا وآسيا وأستراليا، وفي المقابل، تعرض «زورق 3»، بقيادة عيسى آل علي وستيف كيرتز، لحادث انقلاب بعد اللفة الأولى من انطلاقة السباق، ما أثر على تواجده في صراع الصدارة.

وكان الفيكتوري تيم، تصدر منافسات السباق في الجولة الثانية، قبل أن يتراجع إلى المركز الثالث، بعد تعرضه لظلم تحكيمي بخصم دقيقتين منه في سباق الجولة الثانية بحجة انطلاقته قبل رفع الراية الخضراء.

آثار العقوبة

ولم يوافق مجلس إدارة الفيكتوري على قرار العقوبة في حق زورق33 الذي أصدرته اللجنة المنظمة ولكنه احترم قرار الحكام، واعترض في الوقت ذاته على صدور العقوبة بعد أكثر من 24 ساعة على انتهاء السباق، ورأى أنه كان من المفترض أن تصدر عقب السباق مباشرة.

وأثرت العقوبة، على أداء وترتيب الفيكتوري في البطولة وتراجعه إلى المركز الثالث، بعد أن كان متصدرًا الترتيب العام في البطولة حتى الجولة الثانية، وعلى الرغم من تلك العقوبة ومشاركة الفيكتوري بزوارق ذات محركات أقل قوة من نظيراتها من الفرق المشاركة، إلا أن «أمراء البحار»، حجزوا لهم مقعدًا على منصة التتويج بهمتهم العالية، وإصرارهم على رفع راية دولتنا الحبيبة عالمياً.

حضور القنصل

وحرص ماجد السويدي القنصل العام للدولة في نيويورك، على حضور السباق والتواجد في قلب الحدث لدعم أبطال الدولة وقال في هذه المناسبة: يعتبر فريق الفيكتوري تيم واحداً من أنجح الفِرق في تاريخ سباقات الزوارق السريعة، وفوز الفريق لخمس بطولات عالمية متتالية يشكل مثالاً يُقتدى به من جانب مُحبي سباقات الزوارق.

وإنني فخور للغاية بمشاركة وأداء الفريق اليوم في مياه مدينة كي ويست بولاية فلوريدا، ولا شك أن هذا السباق ألقى الضوء على المصالح المشتركة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، ويشجع البلدين على التواصل من خلال الرياضة، وزيادة الفهم الثقافي بين البلدين، ومشاركة قيم الانفتاح والتسامح واحترام الآخرين.

حريز يطمئن

ومن جهته، اطمأن حريز المر بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، على حالة البطل الإماراتي العالمي عيسى آل علي وكيرتز، بعد انقلاب زورقهما، وتأكد من أن صحتهما بخير، ولم يتعرضا لأي إصابات، وأبدى حريز المر تفاؤله بتحقيق نتائج أفضل في المنافسات المستقبلية .

وأضاف: كانت تجربة مفيدة جداً، لأبطال الفيكتوري، حيث أثرت مسيرتهم الاحترافية، ونحن سعداء جدًا بهمة أبطالنا واحترافية فريقنا وصعودنا اليوم على المنصة العالمية، ولا شك أن خصم دقيقتين في سباقات الزوارق السريعة، يعتبر أمراً مؤثراً في النتائج كثيراً، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وأبطال الفيكتوري، قادرون على التعويض في البطولات المقبلة.

تكريم العديدي

كرمت اللجنة المنظمة، البطل الإماراتي العالمي سالم العديدي وذلك لحصوله على المركز الأول في معدل السرعة المحققة خلال السباقات الثلاثة لمنافسات سوبر بوت انليمتد.