الإمارات والبحرين في ختام تمهيدي «سلة العرب» اليوم

المصدر: القاهرة- البيان الرياضي

يسدل الستار الليلة على الدور التمهيدي للبطولة العربية الـ 23 لمنتخبات كرة السلة، حينما يلتقي المنتخبان الإماراتي والبحريني بمجمع الصالات باستاد القاهرة، في العاصمة المصرية.

وإن كان الفريق البحريني قد حجز مقعداً في الدور نصف النهائي، في وقت مبكر، فإن منتخبنا مطالب بتقديم صورة مشرفة، تبقى في الذاكرة على الأقل، لتعويض المستوى المتواضع، الذي ظهر عليه في مباراته الأخيرة مع نظيره السعودي.

والتي خسرها بفارق 11 نقطة، ويحاول الجهاز الفني بقيادة الدكتور منير بن الحبيب، إيجاد حلول للمشاكل الدفاعية، التي ارتكبها المنتخب في المباراة الأخيرة، حتى يتمكن من مجاراة المنافس البحريني، الذي فرض نفسه على الساحتين الخليجية والآسيوية في الفترة الأخيرة، في ظل وجود عناصر شابة تتميز بالتصويب من كل الاتجاهات.

ومن المنتظر أن يدفع الجهاز الفني لمنتخبنا بنفس التشكيلة التي أكملت مباراة السعودية، مع احتمالات ضعيفة بانضمام محمد مبارك، الذي أصيب بشرخ في يده.

الدور الثاني

ومن المقرر أن تبدأ بعد غد مباريات الدور الثاني في البطولة، بلقاء منتخب مصر متصدر المجموعة الأولى، مع رابع المجموعة الثانية والمتوقع أن يكون المنتخب السعودي، فيما يلتقي الثاني مع الثالث في كلتا المجموعتين، والفائزان يلتقيان في النهائي يوم الجمعة المقبل، بينما يلتقي الخاسران في نفس اليوم لتحديد المركزين الثالث والرابع.

اجتماع

وعلى جانب آخر، يعقد مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة السلة، اجتماعاً هاماً يوم الجمعة المقبل، في فندق لومرديان برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، ويتضمن جدول الأعمال العديد من المواضيع المهمة في مقدمتها اعتماد مواعيد وأماكن بطولات العام المقبل، وهي بطولة أندية الرجال.

والتي تقدم لاستضافتها نادي الاتحاد السكندري بطل النسخة الأخيرة في بيروت، فيما يتنافس على استضافة بطولة أندية السيدات كل من مكناس المغربي والفحيص الأردني، كما تقدم الاتحاد المصري بطلب استضافة بطولتي الناشئين والناشئات تحت 16 سنة، بينما لم يتقدم أي اتحاد لتنظيم بطولتي المنتخبات للرجال والسيدات.

كما سيناقش مجلس الإدارة توجيهات اتحاد اللجان الأولمبية العربية المتعلقة باختيار نائب لرئيس الاتحاد العربي من العنصر النسائي، وقد ترشحت لهذا المنصب كل من ندى النقبي من الإمارات ورحاب الغنام من مصر إضافة إلى مرشحتين من تونس والجزائر.