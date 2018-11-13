ختام كأس سباق الطريق لإدارات شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اختتمت بطولة سباق الطريق للإدارات العامة ومراكز الشرطة.

والتي أقامها قسم الأنشطة الرياضية الداخلية بإدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي، ضمن الموسم الرياضي الحالي 2018. حضر انطلاقة السباق الذي أقيم على ممشى الخوانيج لمسافة 3 كيلومترات، العقيد علي خلفان المنصوري مدير إدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي.

والمقدم خبير حمزة جمعة، والنقيب محمد أحمد حمدون رئيس قسم الأنشطة الرياضية الداخلية بالوكالة، والملازم أول راشد سالم المر مشرف البطولة، والملازم أحمد خلفان الحمادي وعدد من الضباط والمسؤولين بإدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي.

من جانبه، أشاد العقيد المنصوري بمستوى البطولة وعدد المشاركين الذي بلغ 50 مشاركاً يمثلون الإدارات العامة ومراكز الشرطة في شرطة دبي، موضحاً، أن هذه البطولة تأخذ حيزاً مهماً من الاهتمام كونها تندرج ضمن الإعدادات لفرق شرطة دبي استعدادا للمنافسات القادمة وكذلك في إطار اكتشاف الخامات الجيدة وتطوير الألعاب الفردية.

متابعة

مؤكداً، في الوقت ذاته على توجيهات القائد العام لشرطة دبي فيما يتصل بالاهتمام برياضيي شرطة دبي وتوفير كافة الإمكانيات لهم وصولا إلى الإنجاز الرياضي.

ومتابعة العميد خالد علي شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع الذي يحرص على ان تكون البطولات الداخلية لشرطة دبي ذات مستوى متطور يعكس مدى تطور الرياضة في شرطة دبي، مهنئا أبطال البطولة، شاكرا دور قسم الأنشطة الرياضية الداخلية وكل من أسهم في إنجاحها، متمنيا أن تكون إضافة فعلية لنجاحات شرطة دبي على الجانب الرياضي.

نتائج

وأسفرت نتائج البطولة في فئة المحترفين، عن فوز اللاعب محمد عيسى من مركز شرطة ند الشبا بالمركز الأول، وحل ثانيا حسين غلام من إدارة إسعاد المجتمع، وجاء ثالثاً اللاعب شعيب علي شروك من مركز شرطة ند الشبا، وفي فئة الهواة، جاء بالمركز الأول اللاعب بدر منير، وفي المركز الثاني اللاعب اندريه توماس من الأكاديمية، وجاء ثالثا اللاعب محمد ناجي محمد من إدارة أمن المطار.