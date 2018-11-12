منتخبنا ينال كأس التفوق في «خليجية البلياردو والسنوكر»

المصدر: Ⅶ دبي - ياسر قاسم

توج الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر، منتخب الإمارات للبلياردو والسنوكر، بكأس التفوق العام للبطولة الخليجية المجمعة التي اختتمت في دبي مساء أول من أمس بمشاركة 4 دول هي الإمارات، السعودية، البحرين وسلطنة عمان، وأقيم احتفال رائع بهذه المناسبة في نادي الاتحاد بالقوز حضره خالد آل حسين مدير إدارة الرياضة في الهيئة العامة، ورائد باقر نائب رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر، وسلطان الجوكر أمين السر العام، وعبد الله شهداد ممثلاً لمجلس دبي الرياضي، ومحمد المري عضو الأمانة العامة للجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون، وخالد الخيلي مدير اتحاد اللعبة، ومحمد عبد الله مدير المسابقات، وسعيد المري إداري مشرف منافسات البلياردو وإداري المنتخب.

كأس التفوق العام

وجاء تتويج الإمارات بكأس التفوق العام بعد تصدر الترتيب العام برصيد 6 ميداليات ذهبية، فيما حصلت البحرين على 4 ميداليات ذهبية وحلت في المركز الثاني للترتيب، ثم السعودية ثالثاً برصيد 3 ذهبيات، وأضاف منتخب الإمارات 13 ميدالية أخرى منها ميداليتان فضيتان و12 برونزية، كما فاز محمد شهاب بجائزة أعلى نقاط في السنوكر، وأسفرت النتائج في منافسات البلياردو عن فوز الإمارات بذهبية مسابقة الفرق 8 كرات، ثم جاءت السعودية ثانيا ثم البحرين وسلطنة عمان، وأضاف محمد الحوسني الذهبية الثانية للإمارات في فردي 8 كرات وحل بعده علي عبد الكريم من البحرين في المركز الثاني ثم الثنائي الإماراتي عبد الله جمعة الحوسني وصلاح الريماوي في المركز الثالث، وحقق المنتخب السعودي ذهبية الفرق 9 كرات ثم جاءت الإمارات ثانياً ثم البحرين وعمان في المركز الثالث، وأضافت السعودية ذهبية ثانية في مسابقة 9 كرات ناشئين عبر خالد الغامدي وجاء بعده وسام راتب من البحرين في المركز الثاني، ثم الثنائي الإماراتي راشد العطار وطلال البلوشي في المركز الثالث.

التوشح بالذهب

وعادت الإمارات للتوشح بالذهب في مسابقة 9 كرات للرجال عبر صلاح الريماوي وحل السعودي عبد الله الشمري في المركز الثاني ثم مهند الغميز من السعودية ومحمد الحوسني من الإمارات في المركز الثالث، وحققت السعودية ميدالية ذهبية ثالثة في مسابقة 9 كرات زوجي وجاءت البحرين في المركز الثاني ثم الإمارات وعمان في المركز الثالث، وحققت البحرين أول ميدالياتها الذهبية في البلياردو عبر وسام راتب في مسابقة الناشئين 8 كرات ثم جاء خالد الغامدي من السعودية ثانيا ثم الثنائي راشد العطار وطلال البلوشي من الإمارات في المركز الثالث، واختتمت الإمارات مشوار الذهب في البلياردو كما بدأته بحصول صلاح الريماوي على المركز الأول في مسابقة 10 كرات وجاء محمد باعباد من السعودية في المركز الثاني ثم مهند الغميز من السعودية وعمران سالم من الإمارات في المركز الثالث.

حصاد السنوكر

وفي منافسات السنوكر، حققت الإمارات ذهبيتين في بطولة الرجال عبر محمد مصطفى شهاب وحل بعده عمر العجلاني من السعودية ثم حبيب صباح من البحرين وعمر البوسعيدي من سلطنة عمان في المركز الثالث، والذهبية الثانية جاءت في مسابقة فرق الرجال وحلت فيها البحرين ثانياً ثم السعودية وسلطنة عمان في المركز الثالث، وفي مسابقة 6 كرات أحرز حبيب صباح من البحرين الميدالية الذهبية وجاء بعده نزار عسيري من السعودية ثم خالد الكمالي من الإمارات وماجد ضيف من البحرين في المركز الثالث، وفي الماستر أحرز هشام الصقر من البحرين الميدالية الذهبية وجاء هاني العويضي من السعودية ثانياً ثم عيسى السيد من الإمارات ويوسف الفوري من عمان في المركز الثالث، وفي فئة الناشئين حصل البحريني خليل إبراهيم على المركز الأول وجاء بعده عبد السلام البلوشي من الإمارات ثم أيمن العمري من السعودية وسهيل مروان من الإمارات في المركز الثالث.

الجوكر يشيد

وأشاد سلطان الجوكر أمين السر العام لاتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر بالإنجاز الذي حققه أبطال الإمارات، وشكر الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم رئيس الاتحاد، على اهتمامه الكبير ورعايته للبطولة، وقال الجوكر إن إقامة البطولة الخليجية بعد بطولة «عام زايد» التي أقيمت الشهر الماضي في الفجيرة كان دافعاً كبيراً للاعبين للاحتفاظ باللقب الخليجي ليكون أقل هدية لرياضة الإمارات، مشيراً إلى ان البلياردو والسنوكر ظل في الموعد تماماً مع المركز الأول رغم قوة التنافس والتطور الكبير للمنتخبات العربية والخليجية، وقال الجوكر إن الفوز تحقق بجهد المنظومة كلها مجلس إدارة الاتحاد واللاعبين، مؤكداً أن الجميع عازم على المحافظة على هذا المستوى.