اتفاقية شراكة لـ«الجوجيتسو» مع «الشارقة للدفاع عن النفس»

المصدر: Ⅶ الشارقة ــ عماد الدين إبراهيم

شهد نادي الشارقة للغولف والرماية، صباح أمس، توقيع اتفاقية بين اتحاد الجوجيتسو ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، باعتماد أندية إمارة الشارقة، كأندية مسجلة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، واتفاقية بين النادي وشركة بالمز الرياضية، بحضور عيسى هلال، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وأحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفؤاد درويش المدير العام لشركة بالمز، وعدد من قيادات أندية الشارقة، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ورحب عيسى هلال، نيابة عن الشيخ صقر القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بوفد الاتحاد، مؤكداً حرص صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على نشر جميع الألعاب بين أبناء الوطن، مع العمل على صناعة القيادات الرياضية، مثمناً جهود اتحاد الجوجيتسو في نشر اللعبة في جميع إمارات الدولة، مؤكداً دعم مجلس الشارقة الرياضي لهذه الجهود.

ترسيخ اللعبة

ومن جانبه، قال أحمد عبد الرحمن العويس، أن اتحاد الجوجيتسو بات من الاتحادات العالمية التي عملت على نشر اللعبة عالمياً ومحلياً، وهو الآن يعمل على ترسيخ اللعبة وسط أندية الشارقة، معرباً عن شكره وتقديره للاتحاد، الذي عمل على تذليل كافة الصعوبات، وهو الأمر الذي سهّل من عملية إشهار هذه اللعبة في نادي الشارقة للدفاع عن النفس، بجانب أندية الإمارة، لتكون الجوجيتسو من ضمن الألعاب الرئيسة في هذه الأندية، مع توفير كافة الدعم المادي والفني لجميع الأندية.

اهتمام كبير

وبدوره، أعرب يوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، عن سعادته بالوجود الكبير من القيادات الرياضية، وهو دليل على مدى الاهتمام الكبير برياضة الجوجيتسو، لافتاً إلى الاهتمام الكبير الذي تجده اللعبة من قِبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبفضل هذا الدعم والاهتمام، باتت أبوظبي، عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو، وأكد البطران أن إشهار رياضة الجوجيتسو في أندية الشارقة، يدعو للفخر، وهو أمر يسهم في رفد الرياضة والمنتخبات الوطنية بنجوم جديدة، تنصب لمصلحة اللعبة وتطويرها، في إطار الجهود المشتركة بين جميع أبناء الوطن، في إطار التميز الرياضي الشامل، مؤكداً على أن نادي الشارقة به ما يفوق 60 لاعباً متميزاً، والآن الإشهار في جميع أندية الشارقة، من شأنه أن يضاعف أعداد ممارسي هذه اللعبة، لافتاً إلى أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، لديه رؤية واستراتيجيات واضحة، وآمال كبيرة لهذه الرياضة، وهذا لن يتحقق إلا بجهود جميع الأندية والشركاء الفنيين والداعمين.

مبادرة هادفة

توجّه فؤاد درويش المدير العام لشركة بالمز الرياضية، بالشكر إلى نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، لما يبذله من مجهودات في سبيل إشهار رياضة الجوجيتسو في أندية الشارقة، ومجلس الشارقة الرياضي لدعمه اللا محدود للمبادرات الهادفة على نشر الرياضات في إمارة الشارقة، لافتاً إلى الجهود التي بذلت من قبل اتحاد الجوجيتسو على نشر اللعبة داخل وخارج والدولة، وباتت مراكز التدريب والكوادر الفنية متوفرة في جميع أنحاء الدولة.