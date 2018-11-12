سباق كأس آل مكتوم للتجديف بالقناة المائية الجمعة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

يستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتنظيم سباق شوط كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والذي يمثل أغلى وأعرق السباقات البحرية التراثية في الدولة وذلك يوم الجمعة المقبل ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019.

ويقام السباق الكبير بالتزامن مع تحدي دبي للياقة (30 دقيقة كل 30 يوماً) في أجمل الوجهات في دانة الدنيا قناة دبي المائية بالقرب من محمية خور دبي للحياة البرية وقبالة المدرسة الدولية السويسرية في جداف دبي.

وانطلق سباق آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً العريق في النسخة الأولى عام 1998 حيث توج باللقب وقتها القارب (الباز) بقيادة النوخذة أحمد النوبي سعيد بطلاً بجدارة واستحقاق ومنذ تلك الفترة حرص النادي على تنظيم السباق سنوياً كأغلى ألقاب هذه الفئة وأكثرها قيمة وجوائز.

مشاركة

ويشارك في الشوط المرتقب يوم الجمعة أفضل 25 قارباً في منافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والتي اشتملت 3 جولات متتالية تم بعدها إعلان المتأهلين حسب نتائج القوارب وموقفها في الترتيب العام للبطولة (مجموع النقاط) وهو التقليد الذي درجت عليه اللجنة المنظمة في النادي منذ سنوات.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد نظم خلال شهري أكتوبر الماضي ونوفمبر الحالي ثلاث جولات متتالية أسفرت عن تتويج القارب عُمان 44 بالمركز الأول في الترتيب العام بعد تألقه في المنافسات وحصوله على أفضل معدل للنقاط مكنه من السيطرة على قمة الترتيب العام.

وأكد هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن الحدث الكبير يمثل بطولة خاصة تتجدد مرة كل عام منذ سنة 1998 حيث تصل يوم الجمعة المقبل إلى النسخة الثانية والعشرين الأمر الذي يدل على عراقة البطولة الكبيرة.

اعتماد برنامج

وقال القمزي إن اللجنة المنظمة اعتمدت البرنامج الزمني الكامل لمنافسات شوط كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والمقرر يوم الجمعة المقبل ودعت اللجنة المنظمة كافة المتأهلين من النواخذة وملاك القوارب التي احتلت المراكز الخمسة والعشرين في الترتيب العام لتأكيد المشاركة في الشوط المرتقب قبل يوم الخميس المقبل موعد اعتماد القائمة النهائية.

سجل ذهبي

الجدير بالذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كان المبادر بإطلاق منافسات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً في السابع من شهر مارس عام 1997 بمباركة وتشجيع ودعم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

نجاح

وقد حقق السباق الأول النجاح المطلوب من خلال مشاركة 15 قارباً وفاز بأول الألقاب القارب فتح المعين 2 بقيادة النوخذة خليفة علي النزر ثم أقيم بعد ذلك بسنة سباق آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً في النسخة الأولى وذلك عام 1998 حيث توج باللقب وقتها القارب (الباز) بقيادة النوخذة أحمد النوبي سعيد بطلاً بجدارة واستحقاق ومنذ تلك الفترة حرص النادي على تنظيم السباق سنوياً كأغلى ألقاب هذه الفئة وأكثرها جوائز.