«عقارات جميرا» تتجمل لـ«غولف موانئ دبي العالمية»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تتجمل عقارات جميرا للغولف وتستعد لاستقبال أفضل 60 لاعباً للغولف في العالم، وكذلك 65 ألف متفرج وأكثر من 200 صحافي من حول العالم، لمتابعة النسخة العاشرة من بطولة جولة موانئ دبي العالمية، البطولة الختامية لموسم «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بداية من يوم الخميس المقبل وتستمر حتى 18 من الشهر ذاته، وكشف القائمون على الحدث الرياضي العالمي عن اكتمال الترتيبات للبطولة، وذلك مع ترقب العالم الرياضي معرفة هوية بطل الموسم في الجولة الأوروبية التي تقام تحت عنوان «السباق إلى دبي» بجوائز مالية تصل إلى 8 ملايين دولار أميركي في هذه البطولة الختامية، وتوزيع 5 ملايين على أصحاب المراكز الأولى في «السباق إلى دبي» بمجموع 13 مليون دولار بانتظار الأبطال في دبي.

بطولة مثيرة

وقال عبدالعزيز بو خاطر، المدير التنفيذي لخدمات الشركات في عقارات جميرا للغولف: إنه لشرف لنا أن نستضيف هذه البطولة المثيرة، هذه هي السنة التاسعة، ونحن نتطلع إلى أسبوع عظيم آخر.

وتابع: نحن نعتقد أننا قد خلقنا مجتمعاً رياضياً وصحياً لسكاننا واستضافة بطولة جولة موانئ دبي العالمية تعطينا فرصة رائعة لعرض تطورنا للآلاف من المتفرجين الذين يزورون الحدث والملايين من جميع أنحاء العالم، وهذه البطولة هي حدث كبير بالنسبة لدبي بشكل عام لأنها تضع بصمة الإمارة على خريطة العالم.

تنافس قوي

وبدوره، قال نيك تاريت، مدير مكتب الجولة الأوروبية في دبي: تنافس قوي تشهده البطولة بوجود أفضل 60 لاعباً في السباق إلى دبي، وسيركز مشجعو الغولف في جميع أنحاء العالم على الأحداث المثيرة في ملعب الأرض في عقارات جميرا للغولف، منذ الحدث الافتتاحي في عام 2009، وأصبحت بطولة جولة موانئ دبي العالمية واحداً من الأحداث الرائدة الحقيقية في الغولف وبمساعدة من الرعاة الرائعين ومكان المضيف المثالي، فإن 65 ألفاً من المشجعين يتوقعون جودة عالية من الغولف، وتجربة خمس نجوم لجميع أفراد الأسرة.

إحصائيات من البطولة

كشف المنظمون عن الإحصائيات والنجاحات التي حققتها البطولة منذ تدشينها عام 2009، ومنها حضور 585 ألف متفرج منافسات البطولة بصورة إجمالية في النسخ التسع الماضية، وتم منح جوائز مالية بقيمة 70.5 مليون دولار أمريكي منذ عام 2009 مع 50 مليون دولار إضافية، كما تم تقديم 2,700 طفل إلى لعبة الغولف من خلال مبادرة اتحاد الإمارات، وحصل 30 لاعباً من البرنامج على مكان في تشكيلة منتخب الإمارات الوطني للغولف وتأهل 3 لاعبين من المبادرة ليمثلوا دولة الإمارات في البطولة العربية للغولف بالمغرب.

تغطية

سيتم بث 1844 ساعة من التغطية التلفزيونية للبطولة بواسطة 138 متخصصاً من طاقم التلفزيون إلى 486 مليون منزل في جميع أنحاء العالم، وتم إنشاء مدرجات للجماهير عند الحفر الأولى والتاسعة والسابعة عشرة والثامنة عشرة ليصل إجمالي عدد المقاعد إلى 1,832 مقعداً على المدرجات، فيما تختار أغلبية الجماهير التنقل بين الحفر لمتابعة اللاعبين ومساندتهم.