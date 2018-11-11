"قرية نخلة" تستقطب 5000 مشارك يومياً في تحدي دبي للياقة

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت شركة "نخيل" للتطوير العقاري، عن استقطاب "قرية نخلة جميرا للياقة" نحو 5000 مشارك يومياً وذلك خلال الأسبوعين الأولين من "تحدي دبي للياقة"، مع توقعات بزيادة عدد المشاركين مع انطلاقة النصف الثاني من المبادرة.

وتستضيف "حديقة الاتحاد" الواقعة في قلب "نخلة جميرا"، المئات من الأنشطة والفعاليات الرياضية المجانية وذلك خلال المبادرة الممتدة لـ 30 يوماً، حيث قام نحو 2500، مشارك خلال أيام الأسبوع بزيارة الحديقة يومياً، ليتضاعف العدد خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وتضم "حديقة الاتحاد"، "مضمار نخلة جميرا المضيء" وهو عبارة عن مضمار للجري محيط بالحديقة بطول 3.2 كم ويتميز بإضاءته الليلية، بالإضافة إلى "منطقة للنوادي الرياضية" و"منطقة للفعاليات العائلية" و"منطقة العناية بالصحة" وفعاليات مخصصة للياقة وحصصاً خاصة للأطفال وأصحاب الهمم يومياً نهاراً وليلاً وذلك في الحديقة وعلى التراسات الواقعة بالقرب من جولدن مايل غاليريا.

تبدأ الفعاليات في الحديقة يومياً في الساعة 7 صباحاً وتضم ورشة تدريبية بالفيديو لمدة 30 دقيقة لتمارين اللياقة من انتاج شركة ديزني (Disney•Pixar and Marvel stars)، ودروس اليوغا (Yoga) ومعسكرات التدريب (Beach Boot Camp)، ودروس حول التأمل (Meditation) كما ترحب الحديقة يومياً، بنوادي الجري للتدريب، والمدارس، ومجموعات الأمهات الحوامل، والآلاف من سكان وزوار "نخلة جميرا" مع تسارع وتيرة مبادرة تحدي دبي للياقة 30 x 30.

وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة "نخيل"، الذي ترأس مؤخراً مع المئات من موظفو الشركة، فعالية تحدي المشي لمسافة 10 كلم في "ذا بورد ووك" ضمن "نخلة جميرا": "نحن فخورون بدعمنا لمبادرة "تحدي دبي للياقة البدنية" من خلال تحويل الأيقونة المعمارية "نخلة جميرا"، إلى قرية للياقة البدنية والنشاط والحياة الصحية وذلك لمدة 30 يوماً.

تعتبر "حديقة الاتحاد" في "نخلة جميرا" المكان المثالي لاجتماع المقيمين والزوار والموظفين معاً للمشاركة في هذه المبادرة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وأضاف لوتاه قائلاً: "لقد استقطبنا خلال الأسبوعين الأولين من "تحدي دبي للياقة"، المشاركين من مختلف الفئات العمرية والقدرات ومستويات اللياقة، مما يثبت أن الرياضة لا حدود لها. ومع انتصاف المبادرة الآن، نحن نتطلع إلى استقطاب المزيد من المشاركين في مبادرة "تحدي دبي للياقة" التي تسير بخطى متسارعة وتهدف إلى تحويل دبي إلى أكثر مدن العالم نشاطاً."

تعتبر "قرية نخلة جميرا للياقة" المكان الرئيسي لأنشطة "نخيل" خلال فعالية "تحدي دبي للياقة" كما سيكون هنالك عدد من الفعاليات الأخرى بما في ذلك حصص مجانية للياقة ووجبات طعام صحية وعروض خاصة للعضوية في النوادي التابعة لـ "نخيل" في "جبل علي" و"الفرجان" و"جزر جميرا".