العين يتصدر افتتاحية كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

بحضور الشيخ زايد بن خليفة بن شخبوط آل نهيان ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، شهدت أبسطة نادي الجزيرة الثقافي الرياضي بأبوظبي أمس نزالات فريدة من نوعها، استعرض من خلالها أبطال الجوجيتسو من 11 نادياً مختلفاً بالدولة مستوى باهراً من المهارات وتقنيات اللعب، سعياً للفوز باللقب الغالي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة الأولى من نوعها، وذلك مع انطلاق أولى جولاتها في العاصمة، إيذاناً بمنافسات حاسمة في الجولتين الثانية والثالثة.

وأكد معالي الدكتور الزيودي أن البطولة هي تعبير عن مواصلة اهتمام القيادة الرشيدة بلعبة ذات أهمية كبيرة في مجتمعنا، الأمر الذي انعكس في نجاح لاعبينا في تحقيق الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال معالي الزيودي: «هذه البطولة خاصة في طبيعتها حيث تحمل اسم سيدي صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وتعد دليلاً على إيمان القيادة بتشجيع المواهب والأندية والشباب في الاستمرارية بهذه اللعبة والاستمرار فيها. إن الرياضة جزء رئيس من عملية التنمية، والاستثمار في أبناء الوطن يجب أن يكون متوازياً مع الاهتمام بصحة الجسد، وإذا انتظرنا وصول الأمراض لمعالجتها تصبح التكلفة عالية جداً، لذا فالوقاية خير من العلاج، وأدعو الجميع للاستفادة من الإمكانيات والموارد المتوافرة لهذه الرياضة المميزة، بما ينعكس على الصحة العامة وسمعة الدولة في البطولات العالمية».

صدارة

وتصدر نادي العين للجوجيتسو المشهد بمجموع نقاط 503 وعدد ميداليات 9 ذهبيات، و8 فضيات، و5 برونزيات، بينما حلت أكاديمية نادي الوحدة للجوجيتسو في المركز الثاني بمجموع نقاط 354 وعدد ميداليات 5 ذهبيات، و5 فضيات، و6 برونزيات، أما عن المركز الثالث فكان من نصيب نادي الجزيرة للجوجيتسو بمجموع نقاط 152 وعدد ميداليات واحدة ذهبية، و4 فضيات، وواحدة برونزية.

وحضر فعاليات أولى جولات الكأس كذلك عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري، مستشار معالي رئيس دائرة التعليم والمعرفة نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وراشد عتيق الهاملي عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة رئيس شركة الألعاب الأخرى، ومحمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والمهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي الثقافي، رئيس إدارة الألعاب الفردية، وخويطر الظاهري عضو مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية مشرف الألعاب الفردية، وعوض هويشل اليعقوبي عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة.

وتنافس اللاعبون من مختلف أندية الدولة ضمن ثلاث فئات تتمثل في فئة الرجال فوق سن 21، وفئة الشباب تحت سن 21، وفئة الناشئين تحت سن 15، و16، و17، سعياً لاعتلاء منصة التتويج واقتناص أكبر عدد من الميداليات الملونة، وذلك بهدف الفوز بواحد من أغلى الألقاب على رياضة الجوجيتسو بدولة الإمارات ورفع كأس البطولة ذات التصميم الفريد مع نهاية ثالثة جولات البطولة والمقرر انعقادها في دبي. واعتمد اتحاد الإمارات للجوجيتسو، نظام جوائز يمنح من خلاله الجائزة الكبرى إلى الأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى مع نهاية ثالثة جولات البطولة، بمجموع النقاط التي تم الحصول عليها على مدى جولات البطولة.

وصدحت قاعة البطولة بهتاف المشجعين الذين أظهروا دعماً كبيراً للاعبين، حيث امتلأت المدرجات بالمشجعين من ذوي اللاعبين ومدربيهم وزملائهم وهواة اللعبة بشكل عام، في مشهد يؤكد الحضور الراسخ لرياضة الجوجيتسو بين مختلف فئات المجتمع المحلي، والتأييد الواسع لتوسع اللعبة والذي يعمل عليه اتحاد الإمارات للجوجيتسو بشكل مستمر.

موسم حافل

يستعد اتحاد الإمارات للجوجيتسو، لتنظيم بطولات نوعية أخرى خلال المرحلة المقبلة، وأبرزها بطولة الشهيد في 22 و23 و24 من نوفمبر الجاري، وفي شهر ديسمبر ستقام الجولة الثانية من بطولة أم الإمارات لجوجيتسو السيدات، يوم 14 ديسمبر، وفي 15 ديسمبر، تقام الجولة الثانية من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، على أن تقام في 28 و29 من الشهر ذاته، بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو.