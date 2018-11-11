الفيكتوري تيم يتصدر سباقات سوبر بوت أنليمتد

المصدر: Ⅶ فلوريدا - البيان الرياضي

تربع الفيكتوري تيم على عرش ثاني منافسات «السوبر بوت انليمتد»، بعد تحقيقه المركزين الأول والثاني ضمن منافسات النسخة 38 لبطولة العالم للزوارق السريعة «سوبر بوت انترناشونال»، التي تحتضنها حالياً الشواطئ الأميركية في كي ويست بولاية فلوريدا، بمشاركة أكثر من 30 فريقاً من الأميركتين وأوروبا وآسيا وأستراليا. وحقق أبطالنا المركز الأول بقيادة البطل الإماراتي العالمي سالم العديدي وجون توملسون بزورق 33، بينما حقق المركز الثاني زورق 3 بقيادة البطل الإماراتي العالمي عيسى آل علي والعالمي المخضرم ستيف كيرتز.

إنجاز رائع

وتعتبر النتيجة التي حققها الفيكتوري تيم في هذا السباق إنجازاً أكثر من رائع، حيث يشارك الفريق لأول مرة في هذه البطولة ويخوض التحدي ضد فرق مخضرمة، وأيضاً بزوارق تقل قوة محركاتها عن الزوارق الأخرى المشاركة في البطولة، ورغم ذلك استطاع أسياد البحار الصعود إلى القمة بتصدر منصة التتويج في ثاني سباقات «سوبر بوت انليمتد» بالأمس. وتعتبر هذه البطولة تجربة قوية للبطلين الإماراتيين اللذين أظهرا احترافية كبيرة بعد تحقيقهما نتائج خيالية، وأسفرت هذه البطولة عن اكتساب قائدي زوارق الفيكتوري البطلين الإماراتيين سالم العديدي، وعيسى آل علي خبرة عالمية كبيرة من جولة إلى أخرى من خلال المنافسة في البطولات العالمية، عبر الاحتكاك مع أبطال عالميين ومخضرمين في سباقات الزوارق السريعة.

ثقة كبيرة

وأبدى حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري، ثقة كبيرة في قدرة الفريق بقيادة البطلين الإماراتيين العالميين سالم العديدي وعيسى آل علي، على تحقيق اللقب على الرغم من منافستهم فرقاً مخضرمة وزوارق ذات محركات أقوى. حيث قال «ثقتنا كبيرة في أبطال بلادنا والحمد لله استطعنا تحقيق نتائج باهرة من خلال رؤية مستقبلية واستراتيجية مدروسة وعزم الأبطال واحترافية فريق العمل». ويستعد حالياً أبطال الفيكتوري تيم للمشاركة في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات السباق غداً الأحد الموافق 11 نوفمبر الجاري، ويتطلع أسياد البحار إلى التربع على منصات التتويج بالمنافسة على الصدارة في ختام منافسات البطولة.