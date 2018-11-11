15000 مشارك بسباق الجري الملون في دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

شارك أكثر من 15 ألف متسابق من مختلف الجنسيات والأعمار في سباق الجري الملون الذي أقيم أمس للعام السادس على التوالي في حلبة دبي أوتودروم ونظمته أي إم جي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي تحت شعار «أسعد سباق 5 كيلومترات في العالم»، ويأتي تنظيمه بالتزامن مع مبادرة تحدي دبي للياقة البدنية «30 × 30» التي تشجع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة.

وحظيت الفعالية بإقبالٍ جماهيري ، واستمتع المشاركون بسيل الأوراق الملونة التي رميت عليهم أثناء السباق، وحظي المشاركون بجولة من النشاط الرياضي والمرح اختبروا خلالها باقة من الأنشطة الممتعة بدءاً من «حلبة الرغوة» ومروراً بمناطق الألوان الممتدة على طول المسار،بالإضافة إلى «حائط الأحلام» الذي شكل نشاطاً ممتعاً جمع العائلة والأصدقاء، ووصولاً إلى خط النهاية حيث أقيمت حفلة الألوان الختامية التي شارك فيها الآلاف من المشاركين واستمتعوا بالعروض التي قدمتها فرق محترفة واستمتعوا بعروض فرق الأكروبات وفعالية نثر الألوان .

سعادة

وارتدى المشاركون ألواناً زاهية وخاضوا تجربةً مميزة في المضمار وسط أجواءٍ تنبض بالسعادة، وهم يمارسون رياضة الجري لمسافة 5 كيلومترات على مضمار مخصص، ومروا خلالها بخمس محطات مثلت 5 ألوان ، تم نثرها على المشاركين وسط أجواء مفعمة بالمرح ، وتميز السباق بوجود مجموعة واسعة من الألوان مع مراحل سباق متعددة زادت من حماس المشاركين الذين مروا في محطات الألوان التي رمي خلالها ألوان القوس قزح من الزهري والأصفر والبرتقالي والأخضر وصولاً إلى محطة اللون الأزرق ،المحطة الأخيرة في السباق، تم تقديم وشوم قابلة للإزالة تعكس لوحات من الألوان الخمسة عند نهاية السباق كما أهديت لكل المشاركين هدية تذكارية وتعد استمرارية الحدث للعام السادس على التوالي دليلاً على نجاحه المتواصل وعلى مدى السعادة التي يعيشها أفراد المجتمع في دبي.

فعالية

ويعد سباق الألوان إحدى الفعاليات الرياضية المهمة على أجندة الفعاليات الرياضية السنوية في دبي التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي تنفيذاً لرؤية المجلس التي تنص على بناء مجتمع رياضي متميز وسعيد، ويحرص المجلس على دعم مختلف الفعاليات التي تنظم في الإمارة

يشهد سباق الألوان، الذي تم إطلاقه في دبي عام 2013، إقبالاً واسعاً من المتسابقين والمهتمين بهذه الفعالية في كل عام حتى أصبح ظاهرة عالمية تعرف بـ«أسعد خمسة كيلومترات على وجه الأرض»، حيث يستقطب الحدث آلاف المشاركين من مختلف الفئات العمرية ومن كافة الجنسيات، وتشكل هذه الفعالية سلسلة سباقات الجري الأكبر في العالم وشارك في سباق الجري أكثر من 6 ملايين حول العالم فيما يزيد على 35 دولة.