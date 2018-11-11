«القرطاسي 25» بطل خاتمة جولات «دبي للتجديف»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

خطف القارب القرطاسي 25 لمالكه الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، بقيادة النوخذة عمران المهيري الأضواء في الجولة الثالثة والختامية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدما، والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم أول من أمس ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019 وبالتزامن مع تحدي دبي للياقة (30 دقيقة كل 30 يوماً).

وبرز طاقم القرطاسي في الشوط الأول من السباق الكبير والذي شهد مشاركة ما يصل إلى 50 قاربا وزعت إلى شوطين، حيث تفوق على باقي منافسيه في الشوط الذي حمل لون العلم البرتقالي، وأبرزهم القارب رأس الخيمة 50 لمالكه الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي وبقيادة النوخذة محمد أحمد الشحي والذي احتل المركز الثاني. وكان المركز الثالث في السباق نفسه من نصيب القارب شباب الزعابي 31، لمالكه سيف حامد الزعابي وبقيادة النوخذة سعيد جاسم حمدان، بينما حل القارب دبي 5 لمالكه النوخذة أحمد محمد المرعي في المركز الرابع، ونال القارب الطرف 80 لمالكه الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي وبقيادة النوخذة علي أحمد أحمدوه المركز الخامس.

الشوط الثاني

واستحق الشوط الثاني والذي حمل اللون الأخضر أن نطلق عليه شوط الأقوياء، نظراً لقوة ومكانة القوارب المشاركة، حيث كان الناموس في هذا السباق من نصيب القارب عمان 44 والذي برهن على معدنه محققاً المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي مبيناً أنه المرشح رقم 1 في المنافسات هذا الموسم حيث تقدم على جميع القوارب المشاركة ومن بينها القارب البرق 15 لمالكه الشيخ محمد بن بطي آل حامد وبقيادة النوخذة محمد عبدالعزيز الحمادي والذي حل وصيفاً.

وشهد هذا الشوط توهجاً لقارب مملكة البحرين فيكتوريوس 53 لمالكه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وبقيادة النوخذة حمد خالد الرميحي والذي اعتلى منصة التتويج محتلاً المركز الثالث، بينما ذهب المركز الرابع إلى القارب بن ماجد 42 لمالكه النوخذة ناصر حسن الكأس، ونال المركز الخامس القارب وادي السيجي بقيادة النوخذة سالم عبيد الزحمي.

وعقب نهاية المنافسات جرت مراسم تتويج أبطال الشوطين، بحضور علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات، وأحمد السويدي وحسن شويرد من اللجنة المنظمة.

جمال المنافسات

قال علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن جمال منافسات البطولة يزداد يوماً بعد يوم، حيث تخطت النطاق المحلي لتصبح اليوم تجمعاً وعرساً خليجياً يجمع أبناء المنطقة والأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشاد بالحبالة بالدور الكبير الذي تعلبه اللجنة المنظمة في النادي، والإسهامات لواضحة والكبيرة من قبل المساهمين وشركاء النجاح مع النادي، وخاصة بلدية دبي التي وافقت مشكورة على إقامة السباق في بقعة رائعة وجميلة بين أجمل المشاريع الحيوية، وفي الواجهة المائية وسط المدينة، كما زاد من جمال الحدث وطوال الجولات الثلاث البث المباشر من قبل قناة المشاهير دبي الرياضية.

نجاح البطولة

ومن جهته أوضح هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن برنامج روزنامة سباقات الموسم يمضي من نجاح إلى آخر، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة وبعد استكمال منافسات البطولة، ها هي تنهي وبنجاح فئة أخرى هي بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً.

وأثنى القمزي على التعاون الكبير الذي أظهره المشاركون في البطولة، من أجل إنجاح الجولة الثالثة والتي كانت بحق مسكاً لختام سباقات الموسم وبروفة قبل إقامة أغلى أشواط منافسات التجديف سباق كأس آل مكتوم الحادية والعشرين.

21

يترقب عشاق رياضة التجديف في دبي، انطلاقة النسخة 21 من أغلى بطولات الفئة كأس آل مكتوم، والتي تعتبر أقوى المنافسات حيث تجمع أصحاب المراكز من الأول وحتى الخامس والعشرين في الترتيب العام لبطولة الموسم.