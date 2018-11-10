شامس أول اماراتي يحكم في نهائيات "كاراتيه العالم"

المصدر: دبي-علي شدهان

اختارت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي للكاراتيه، حميد شامس الأمين العام المساعد لاتحاد الامارات للكاراتيه، الأمين العام للاتحاد العربي، الحكم الدولي، حكماً دولياً معتمداً لقيادة عدد من نهائيات مباريات بطولة العالم للكاراتيه المقامة حاليا في العاصمة الاسبانية مدريد، ليكون شامس أول إماراتي يحقق مثل هذا الانجاز.

وفرض شامس نفسه على لجنة الحكام الدولية نتيجة تألقه الملحوظ، وإشادة مختلف المعنيين بمستواه التحكيمي العالي بعد ادارته العديد من المباريات في الأدوار التمهيدية للبطولة.

ووجه شامس الذي يعتبر من بين ابرز النجوم السابقين في "كاراتيه الامارات"، الشكر إلى اتحاد الإمارات للكاراتيه برئاسة اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، لدعمه الكبير لكل الكوادر الوطنية الكفوءة في مختلف مجالات لعبة الكاراتيه.