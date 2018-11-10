تتويج الإمارات بذهب البلياردو والسنوكر الليلة

المصدر: Ⅶ دبي - ياسر قاسم

يشهد نادي الاتحاد بالقوز في دبي مساء اليوم، تتويج منتخبنا للبلياردو والسنوكر بلقب البطولة الخليجية المجمعة، التي تقام تحت رعاية الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، بمشاركة 4 منتخبات هي الإمارات، السعودية، البحرين وسلطنة عمان، التي انطلقت يوم الثاني من نوفمبر الحالي، حيث حسمت الإمارات اللقب مبكراً في سابع أيام البطولة بعد أن رفع منتخبا البلياردو والسنوكر رصيديهما إلى 5 ميداليات ذهبية.

ويمثل منتخب الإمارات للسنوكر اللاعبون محمد الجوكر ومحمد شهاب وعيسى السيد وخالد الكمالي وعبد الرحمن الشامسي والناشئون عبد السلام البلوشي وسهيل مروان، فيما يضم منتخب البلياردو اللاعبين محمد الحوسني وعبدالله جمعة وصلاح الريماوي وعمران سالم والناشئ طلال البلوشي.

نتائج مرضية

وعبر خالد الخيلي مدير اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر عن رضائهم التام في الاتحاد، على النتائج التي تحققت بعد الحصول على 5 ميداليات ذهبية، ومشيداً في الوقت نفسه بقوة التنافس بين جميع المنتخبات، ما يدل على التطور الكبير في اللعبتين على مستوى الخليج.

وأكد الخيلي أن ما تحقق، بفضل الاهتمام الذي يوليه اتحاد اللعبة برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم ونائبه رائد باقر والأب الروحي للعبة وأمين السر العام سلطان الجوكر، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين في منتخبي البلياردو والسنوكر كانوا على قدر التحدي والمسؤولية، ليضعوا الإمارات على منصة التتويج في المركز الأول، وقال إن طموحاتهم أكبر لإضافة مزيد من الميداليات في اليوم الأخير للبطولة برغم حسم لقب التفوق العام مبكراً.

وأوضح الخيلي أن الاستعداد لبطولة الخليج جاء مميزاً من خلال المشاركة في بطولة «عام زايد» الشهر الماضي في الفجيرة، والتي واجه فيها لاعبو المنتخب نخبة نجوم البلياردو والسنوكر في الدول العربية، واستمر المنتخب في إعداده بعد نهاية البطولة ليكون في جاهزية مثالية للبطولة الخليجية، فأثمر ذلك نتائج مشرفة وضعوا بها اسم الإمارات في المركز الأول.

اليوم الثامن

أسفرت نتائج اليوم الثامن للبطولة في منافسات السنوكر لفئة الماستر عن فوز السعودي هاني العوضي على العماني يوسف الفوري 3-0 والبحريني هشام الصقر على السعودي هاني العوضي 3-1 فيما حقق لاعب منتخبنا عيسى السيد فوزين على التوالي على هشام الصقر من البحرين 3-2 وعلى يوسف الفوري من عمان 3-0. وفي فئة الناشئين فاز لاعب منتخبنا عبد السلام البلوشي على منافسه السعودي أيمن العمري 3-2 وخليل إبراهيم من البحرين على أيمن العمري من السعودية 3-2، كما فاز خليل إبراهيم على لاعب منتخبنا سهيل مروان 3-1 ونجح عبد السلام البلوشي لاعب منتخبنا في الفوز على زميله سهيل مروان 3-1.

ذهبية للسعودية

وفي منافسات البلياردو بصالة «أي زون» في أبوهيل حققت السعودية الميدالية الذهبية بعد الفوز بالمركز الأول في مسابقة زوجي الرجال 9 كرات وحلت البحرين في المركز الثاني لتنال الميدالية الفضية فيما كانت الميدالية البرونزية وجائزة المركز الثالث من نصيب الإمارات وسلطنة عمان، وجاء فوز السعودية بالمركز الأول بعد تخطيها البحرين 9-6 وسبق ذلك فوز منتخبنا على عمان 9-7.