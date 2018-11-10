الطاير يتسلم قوانين «البارالمبية الصيفية»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تسلم مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي النسخة العربية من قوانين الألعاب البارالمبية الصيفية التي تضم قوانين 25 لعبة، التي قامت بترجمتها للعربية وإصدارها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالشراكة مع نادي دبي لأصحاب الهمم، بهدف دعم مشاركة الرياضيين العرب من أصحاب الهمم في البطولات العالمية، وتعزيز آلية التحكيم والتدريب في هذا المجال.

خطوة مهمة

وقام جمال بن حويرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بتسليم الإصدار الجديد لمطر الطاير، وأكد ابن حويرب أن اللغة العربية أصبحت اللغة الثالثة في إصدار هذه القوانين بعد اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وأن مشروع ترجمة قوانين الألعاب البارالمبية الصيفية يمثل خطوة مهمة في إطار تعزيز أواصر التعاون مع جميع الجهات في المجتمع المحلي والعالمي وتفعيل دور المؤسسة تجاه فئات المجتمع كافة، بما يواكب توجُّهات القيادة الرشيدة للدولة، التي تحرص دائماً على تقديم كافة احتياجات أصحاب الهمم، وتوفير التسهيلات لهم في جميع المجالات، ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم وقادرين على الاندماج بسهولة معها.

إشادة

وأشاد مطر الطاير بهذا المشروع الذي يؤكد رعاية القيادة الرشيدة لفئة أصحاب الهمم وتوفير كل السبل لإسعادها وإتاحة الفرصة لها لممارسة الرياضة والتميز فيها وتمثيل الوطن خير تمثيل، كما ثمن جهود فريق عمل الترجمة الذي تولى إنجاز هذا المشروع، وأكد أن هذا الإصدار المميز شكلاً وموضوعاً سيكون إضافة إلى المكتبة الرياضية، وأن نشر هذه القوانين باللغة العربية على المواقع الدولية المخصصة للألعاب البارالمبية الصيفية سيساهم في تعريف رياضيينا العرب من أصحاب الهمم والعاملين في هذه الرياضات على الفهم الكامل للقوانين، كما سيؤكد للعالم مدى الرعاية والاهتمام الذي تناله فئه أصحاب الهمم في الدولة.