منتخبنا يخوض منافسات آسيا لـ«التراب»

المصدر: Ⅶ الكويت - حسن رفعت

شهدت بطولة آسيا الثامنة لرماية الأطباق، التي انطلقت في الثالث من شهر نوفمبر الحالي وتستمر حتى مساء يوم غد الأحد على ميادين مجمع الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، منافسات ساخنة في بطولة رماية الأطباق من الحفرة «التراب» فتنافس 74 رامياً ورامية من الرجال والشباب والسيدات والشابات للفوز بـ12 ميدالية ملونة.

ولعل اليوم الأول من منافسات الرجال هو الأكثر قوة وإثارة نظراً لمشاركة اللاعبين الأبرز بالقارة والعالم رغم غياب المنتخب الهندي «المصنف ثالثاً» إذ يمثل رماة الكويت والصين والإمارات ولبنان وقطر وتايبيه وكازاخستان قوة ضاربة سواء على صعيد المنتخبات أو الفردي وبينهم أبطال عالم وعدد منهم قد حصد بالفعل بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وقد تساوى بصدارة اليوم الأول من بطولة التراب منتخبا الكويت ولبنان برصيد 212 طبقاً فيما ينفرد منتخبنا بالمركز الثالث برصيد 209 أطباق ويلاحقه منتخب كازاخستان في المركز الرابع برصيد 209 أطباق ثم منتخب الصين خامساً برصيد 205 أطباق ثم منتخب تايبيه سادساً برصيد 203 أطباق ثم منتخب قطر سابعاً برصيد 199 طبقاً ثم منتخب الأردن ثم منتخب سيريلانكا.

أما على صعيد الترتيب الفردي بعد الجولات الثلاث فقد انفرد بالصدارة الرامي الكازاخستاني فيكتور الذي حقق العلامة الكاملة 75 من أصل 75 طبقاً وتساوى في المركز الثاني الرامي اللبناني الان موسى والكويتي طلال الرشيدي برصيد 72 طبقاً وتساوى على المركز الرابع أربعة رماة برصيد 71 طبقاً وهم حمد بن مجرن وأحمد يحيى الحمادي واللبناني ايلي والكويتي عبدالرحمن الفيحان وعلى المركز الثامن يتنافس أربعة رماة كل يملك رصيداً قدره 70 طبقاً ويلاحقهم ثلاثة رماة أيضاً ولكن رصيدهم 69 طبقاً وهؤلاء الرماة الـ14 لا يزالون جميعاً في دائرة المنافسة.

وسوف يرمي الرماة الرجال اليوم جولتين بإجمالي 50 طبقاً بعد أن تم رماية يوم أمس ثلاث جولات بإجمالي 75 طبقاً. ويمثلنا في هذه البطولة ثلاثة رماة هم حمد بن مجرن وأحمد يحيى الحمادي ووليد العرياني وهو فريق يجمع بين الخبرة والشباب رغم التباين النسبي في المستوى ولعل حظوظنا قوية على صعيد المنتخبات حيث يشاركنا المنافسة كل من الكويت التي تتصدر المنتخبات ثم المنتخب الصيني ثم منتخبنا الوطني ثالثاً.

وكانت سيدات الصين قد انفردن بصدارة المنتخبات المشاركة وحصدن الميدالية الذهبية على صعيد المنتخبات وتلتهن سيدات كازاخستان والميدالية الفضية. وينتظر الرماة مسابقة الزوجي المختلط التي تجمع بين رام ورامية التي استحدثت كبديلة لدبل تراب والمنتظر إقامتها يوم غد الأحد في ختام البطولة.